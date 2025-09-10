Szeptember 22-ig tart a rend és a struktúra időszaka – így használd ki az energiáit

A Szűz szezon azonban pontosan erre hoz gyógyírt.
Ha az Oroszlán szezon szikrázó, önfeledt tánc volt, a Szűz időszaka inkább a finomhangolásról, a rendszerezésről és a teremtő fegyelemről szól. Augusztus 22-től szeptember 22-ig a csillagok abban támogatnak minket, hogy újra rutint és harmóniát teremtsünk a hétköznapokban és visszarázódjunk az előttünk álló, dolgos hónapokba. Ez a földies energia segít visszatalálni a fókuszhoz – nemcsak a mindennapokban, hanem a belső világodban is.
Miért különleges ez az időszak?
A Szűz jegy a Merkúr uralma alatt áll, így ilyenkor különösen könnyen átláthatod, mi működik jól az életedben és mi az, ami inkább csak hátráltat. Ez a periódus arra hív, hogy ránézz a részletekre: a naptáradra, a szokásaidra, az otthonodra vagy akár a kapcsolataid dinamikájára.
Gondolj rá úgy, mint egy nagytakarításra – most nemcsak a szekrényedben, hanem a lelkedben is rendet rakhatsz!
Ez az energia abban segít, hogy szortírozz, rangsorolj és meglátod, közben egyre türelmesebb, koncentráltabb és hatékonyabb leszel.