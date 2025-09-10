Szeptember 22-ig tart a rend és a struktúra időszaka – így használd ki az energiáit
iStock

Szeptember 22-ig tart a rend és a struktúra időszaka – így használd ki az energiáit

Szabó Erzsébet
Írta 2025.09.10.

A sok spontán program után (amikre nyáron gondolkodás nélkül mondtam igent), azt vettem észre, hogy alaposan szétesett a rendszer körülöttem és eltűnt a jól bevált, évközben megszokott struktúra.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

A Szűz szezon azonban pontosan erre hoz gyógyírt.

Ha az Oroszlán szezon szikrázó, önfeledt tánc volt, a Szűz időszaka inkább a finomhangolásról, a rendszerezésről és a teremtő fegyelemről szól. Augusztus 22-től szeptember 22-ig a csillagok abban támogatnak minket, hogy újra rutint és harmóniát teremtsünk a hétköznapokban és visszarázódjunk az előttünk álló, dolgos hónapokba. Ez a földies energia segít visszatalálni a fókuszhoz – nemcsak a mindennapokban, hanem a belső világodban is.

Miért különleges ez az időszak?

A Szűz jegy a Merkúr uralma alatt áll, így ilyenkor különösen könnyen átláthatod, mi működik jól az életedben és mi az, ami inkább csak hátráltat. Ez a periódus arra hív, hogy ránézz a részletekre: a naptáradra, a szokásaidra, az otthonodra vagy akár a kapcsolataid dinamikájára.

Mások ezeket olvassák

Gondolj rá úgy, mint egy nagytakarításra – most nemcsak a szekrényedben, hanem a lelkedben is rendet rakhatsz!

Ez az energia abban segít, hogy szortírozz, rangsorolj és meglátod, közben egyre türelmesebb, koncentráltabb és hatékonyabb leszel.




