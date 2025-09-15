Szeptember 15. időjárás: Enyhe meleg, záporokkal és zivatarokkal, majd lehűlés

Ma, 2025. szeptember 15-én Magyarországon változékony, kora őszi időjárás várható, enyhe meleggel, helyenként záporokkal és mérsékelt széllel.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Óránkénti részletes előrejelzés:

6-9 óra között a hőmérséklet 14-16°C körül alakul, többnyire felhős, gomolyfelhős, de még száraz időre számíthatsz. A szél gyenge, 5-10 km/h sebességgel fúj keleti irányból.

9-12 óra között a hőmérséklet emelkedik 19-21°C-ra, több helyen megjelennek az erősebb gomolyfelhők, 20-30% eséllyel kisebb záporok alakulhatnak ki. A szél mérsékelt marad, 10-15 km/h sebességgel délkelet felől.

12-15 óra között lesz a nap legmelegebb időszaka, 22-24°C-ot mérhetünk, ám helyenként zápor, esetleg egy-egy zivatar is előfordulhat 30-40% valószínűséggel. A szél élénkül, 15-20 km/h sebességű lesz, főként délkeleti irányból.

15-18 óra között a hőmérséklet lassú csökkenése kezdődik, 20-22°C körül, a záporok megszűnnek, az ég részlegesen felhős lesz. A szél továbbra is mérsékelt, 10-15 km/h.

18-21 óra között 17-19°C várható, a felhőzet csökken, a szél gyengül, 5-10 km/h-ra.

21-24 óra között 15-16°C között alakul a hőmérséklet, csapadék nem valószínű, szél gyenge, északkeleti lesz.

A mai nap folyamán a szél sebessége mérsékelt marad, a legerősebb lökések 20 km/h körül lehetnek a délutáni órákban.

A csapadék valószínűsége összességében közepes, főként a délutáni órákban számíthatsz záporokra vagy egy-egy zivatarra, a nap többi részében alapvetően száraz idő várható. Mások ezeket olvassák Augusztus 20. időjárása a meleget és a hideget is elhozza A parlagfű a csúcson, de enyhíti az eső – készülj az allergiára! Pollenriadó: a parlagfű és a nyírfa pollenszintje kritikus Pollenriadó augusztus 19.: Parlagfű és csalánfélék szórnak magas koncentrációban!

A pollenhelyzet a mai napon közepes szinten van. A parlagfű és az üröm pollenkoncentrációja csökkent, azonban még jelen lehetnek allergiát okozó pollenek, ezért allergiásoknak ajánlott a reggeli órákban és délután, amikor a szél erősebb, kerülni a hosszabb szabadtéri tartózkodást vagy megfelelő védelmet használni.

A cikk folytatódik, lapozz!