Így formálódik a személyiséged a különböző életszakaszokban

A gyermekkor meghatározó évei
A gyermekkor az a szakasz, amikor személyiségünk alapjai elkezdenek kiépülni. Az ekkor kialakult tapasztalatok és környezeti hatások hosszú távú hatással vannak ránk. A családi környezet, a szülők viselkedése, nevelési szokásai mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy milyen felnőtté válunk.
Egy gyermek érzelmi biztonsága, tapasztalatai és a körülötte lévő világ iránti megértése formálják a jövőbeni hozzáállását. A biztonságos és támogató környezet például segít abban, hogy egy gyerek magabiztos legyen, ugyanakkor minden új megtapasztalás és kihívás hozzáad egy újabb réteget a gyermek személyiségéhez.
A cikk folytatódik, lapozz!
«Előző
1/5Következő»