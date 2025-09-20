Szeles, borongós időjárás: délutánra ennyire meleg is várható!

2025. szeptember 20-án Magyarországon a mai időjárás többnyire kellemes, de változatos lesz.

Reggel 6 órától 9 óráig a hőmérséklet 10-12°C körül alakul. Kevés felhő várható, szél mérsékelt, 10-15 km/h sebességgel, főként délnyugati irányból.

Délelőtt 9-től 12 óráig az ég részben felhős, szél enyhén megerősödik, 15-20 km/h, délnyugati. A hőmérséklet 15-17°C-ra emelkedik.

Délután 12 és 18 óra között a napos idő mellett egy-két zápor előfordulhat elszórtan, de az ország nagy részén száraz marad a levegő. A hőmérséklet ebben az időszakban 20-23°C között várható. A szél délkeleti irányba fordulhat, sebessége 15-25 km/h, ismét mérsékelt.

Este 18 és 21 óra között csökken a hőmérséklet 16-18°C-ra, a szél továbbra is mérsékelt marad, 10-15 km/h, északkeleti irányból érkezik, eső valószínűsége alacsony.

Éjszaka 21 órától éjfélig hűl a levegő 12-14°C-ra, szél gyenge, 5-10 km/h, tiszta időre számíthatsz.

A mai pollenhelyzet az allergiások számára közepesen magas, elsősorban a parlagfű és a csalán pollenkoncentrációja lehet jelentős. Ez azt jelenti, hogy érzékenyeknél enyhe vagy közepes allergiás tünetek előfordulhatnak, például tüsszögés, orrfolyás, orrdugulás vagy szemirritáció.

Összességében tehát ma kellemes, enyhén változékony idő várható az országban 10-23°C közötti hőmérséklettel, mérsékelt dél-délkeleti széllel, kis eséllyel záporral és közepes pollenkoncentrációval allergiásoknak.