Ez a 3 csillagjegy radikálisan új életfeladatot kap augusztus végéig

2025 nyarán a Szaturnusz visszavonulása különleges asztrológiai jelenségként fogja átformálni a csillagok alatt születettek életét. Ez az időszak lehetőséget ad arra, hogy bizonyos csillagjegyek újraformálják életfeladataikat, új perspektívákat kapjanak, és radikálisan új utakat fedezzenek fel. Míg egyesek csak meglévő kihívásaikat tisztázzák, addig mások egészen új életfeladatokat kapnak.

A Szaturnusz bolygó ismert a kemény leckék és felelősségek óriásaként az asztrológiában. Amikor visszavonul, azaz retrográdba fordul, lehetőséget biztosít a múltbeli leckék átgondolására és a jövőbeli kihívások újragondolására. A 2025-ös visszavonulás júniusban kezdődik, és augusztus végéig tart. Ezen idő alatt bizonyos csillagjegyek különösen erős átalakuláson mennek át.

Kos: Az úttörő újjászületése

https://unsplash.com/photos/a-woman-with-long-hair-walking-through-a-field-tCGiLdsAmR0

A Kos számára a Szaturnusz visszavonulása új lehetőségeket nyit meg a személyiségfejlődés és a vezetői szerep átgondolása terén. A Kosok felismerhetik, hogy valójában milyen irányba szeretnék terelni az életüket, és hogyan mozoghatnak a világban saját maga által diktált szabályok szerint.

A Szaturnusz hatására a Kosok azon dolgozhatnak, hogy ne csak a gyors és tüzes energiájuk jellemezze őket, hanem a mély megértés és stratégiai tervezés is. Ez a hatás arra ösztönözheti őket, hogy újratervezzenek bizonyos elemeket a karrierjükben és a személyes életükben is.