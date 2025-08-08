Ez a 3 csillagjegy radikálisan új életfeladatot kap augusztus végéig

A Szaturnusz bolygó ismert a kemény leckék és felelősségek óriásaként az asztrológiában. Amikor visszavonul, azaz retrográdba fordul, lehetőséget biztosít a múltbeli leckék átgondolására és a jövőbeli kihívások újragondolására. A 2025-ös visszavonulás júniusban kezdődik, és augusztus végéig tart. Ezen idő alatt bizonyos csillagjegyek különösen erős átalakuláson mennek át.
Kos: Az úttörő újjászületése
A Kos számára a Szaturnusz visszavonulása új lehetőségeket nyit meg a személyiségfejlődés és a vezetői szerep átgondolása terén. A Kosok felismerhetik, hogy valójában milyen irányba szeretnék terelni az életüket, és hogyan mozoghatnak a világban saját maga által diktált szabályok szerint.
A Szaturnusz hatására a Kosok azon dolgozhatnak, hogy ne csak a gyors és tüzes energiájuk jellemezze őket, hanem a mély megértés és stratégiai tervezés is. Ez a hatás arra ösztönözheti őket, hogy újratervezzenek bizonyos elemeket a karrierjükben és a személyes életükben is.