A legjobb módszerek, hogy megszabadulj az olajszagtól
iStock

A legjobb módszerek, hogy megszabadulj az olajszagtól

Lukács Kamilla
Írta 2025.10.02.

A konyhai olajszag nemcsak kellemetlen, de sokszor szinte lehetetlen megszabadulni tőle, még alapos szellőztetés után is. Az olaj intenzív illata nem csak a levegőbe, hanem a ruházatba és a bútorok kárpitjába is mélyen beleivódhat. Ne aggódj, hiszen léteznek hatékony megoldások, amelyekkel könnyedén, természetes módon teheted semmissé ezt a bosszúságot.

Szódabikarbóna: az univerzális szagtalanító

A szódabikarbóna köztudottan az egyik legjobb természetes szagtalanító. Szinte csodával határos módon képes magába szívni a kellemetlen szagokat, legyen szó a hűtőszekrény belső teréről vagy a konyhai munkapult körüli levegő átszellőztetéséről.

Egy tálba önts némi szódabikarbónát, majd helyezd a konyha központi részébe. Hagyd ott néhány órára, esetleg egy teljes éjszakára. Ennyi idő alatt a szódabikarbóna magába szívja a levegőben terjengő olajszagot, ezzel frissítő hatást biztosítva.

iStock

