A sportpszichológusok szerint ez az 5 mondat segít, ha nem akarsz valamit feladni

Az élet számtalan kihívással és nehézséggel teli ösvényét járva sokszor találkozunk olyan helyzetekkel, amikor úgy érezzük, hogy talán jobb lenne megállni, feladni a küzdelmet. Ilyenkor az akaraterő és kitartás döntő szerepet játszhat abban, hogy továbblépjünk. Az ebből a szempontból sorsfordító mondatok nemcsak sportolóknak, de bárkinek segíthetnek átlendülni a legmélyebb pontokon is.

1. „Az erő benned van, csak meríts belőle!”

Sokan nincsenek tisztában azzal, milyen mértékű belső erővel bírnak. Mindannyiunkban ott rejtőzik egy valódi forrás, amiből meríthetünk, amikor a legnagyobb szükségünk van rá. Ezt felismerni és tudatosítani magunkban lehet az első lépés afelé, hogy legyőzzük a kétségeinket.

A sportpszichológusok szerint a belső erő forrásához való hozzáférés önismeret és önbizalom kérdése is, amelyet gyakorlással fejleszthetünk. A pozitív önbeszélgetés és a konkrét célkitűzések megerősítése mind hozzájárulhat ahhoz, hogy felismerjük és kihasználjuk ezt az erőt.

