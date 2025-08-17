„Temessenek betontömbbe” – Sorozatgyilkosok nagyon beteg utolsó mondatai

A sorozatgyilkosok olyan tetteket visznek véghez, amiket mi, többi ember, nem hogy megérteni, elképzelni sem tudunk. Némelyik elkövető pontosan úgy is hagyja el a világot, ahogyan élt benne: utolsó szavaival jeges rémületet és döbbenetet hagyva maga után.

A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Peter Kürten

A düsseldorfi vámpírként elhíresült Kürten csaknem 60 ember szexuális bántalmazásáért és meggyilkolásáért felel, a vádak szerint egyiküknek a véréből is ivott, innen ragadt rá a hátborzongató név.

A férfi látszólag teljesen normális életet élt, miközben férfiak, nők és gyerekek életét oltotta ki brutális módon, és nem félt többször visszatérni a helyszínre – egyszer még egy rendőrrel is szóba elegyedett az egyik gyilkosság helyszínén, minden bizonnyal kéjes élvezettel töltötte el a rá irányuló figyelem, illetve a fájdalom és a rettenet, amit maga után hagy.

A férfi végül szinte véletlenek sorozatának köszönhetően bukott le, és 1931. július 2-án, guillotine-nal végezték ki.

Bár értelemszerűen a korabeli sajtó eléggé felkapta az esetet, utolsó szavai állítólag valóban ezek voltak: