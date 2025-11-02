Ez történik veled, ha sok ideig nincs orgazmusod

Bármennyire furcsa, de minél ritkábban szexelsz, annál kevésbé fogod kívánni az együttléteket. Persze, egy darabig még izgalmas lehet a várakozás, sok párnak kifejezetten jól tesz, ha néhány hetet külön töltenek, hogy aztán újult erővel vágjanak bele a házasélet testi-lelki örömeibe. Azonban nem célszerű túl sokáig húzni az időt – legalábbis ezt mutatják a felmérések. Részben azért, mert megszokod a nélkülözést, részben pedig azért, mert nem kapja meg a tested a szexszel járó hormonokat.



Szóval, ha nem bújsz ágyba senkivel, akkor nem is igazán érdekel a kérdés később sem. Ezt könnyen megfigyelheted magadon: ha sokáig nem volt partnered, majd rátalálsz az ideális férfira, valószínűleg állandóan ágyba szeretnél bújni vele. Pedig odáig tökéletesen elvoltál szex nélkül is!



