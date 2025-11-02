Ez történik veled, ha sok ideig nincs orgazmusod

Mindenkinek vannak szakaszok az életében, amikor egyszerűen nem igényli a szexet sem testileg, sem lelkileg. Ez természetes, és talán neked sem jutna eszedbe, hogy a nélkülözésnek hátulütői is lehetnek. Pedig így van!
1/5 Egyre inkább aszexuális leszel
Bármennyire furcsa, de minél ritkábban szexelsz, annál kevésbé fogod kívánni az együttléteket. Persze, egy darabig még izgalmas lehet a várakozás, sok párnak kifejezetten jól tesz, ha néhány hetet külön töltenek, hogy aztán újult erővel vágjanak bele a házasélet testi-lelki örömeibe. Azonban nem célszerű túl sokáig húzni az időt – legalábbis ezt mutatják a felmérések. Részben azért, mert megszokod a nélkülözést, részben pedig azért, mert nem kapja meg a tested a szexszel járó hormonokat.
Szóval, ha nem bújsz ágyba senkivel, akkor nem is igazán érdekel a kérdés később sem. Ezt könnyen megfigyelheted magadon: ha sokáig nem volt partnered, majd rátalálsz az ideális férfira, valószínűleg állandóan ágyba szeretnél bújni vele. Pedig odáig tökéletesen elvoltál szex nélkül is!
2/5 Kevesebb endorfinhoz jutsz
Endorfinhoz sok módon juthatunk, hiszen boldogsághormont termel a szervezet, ha meglátjuk szeretteinket, megölelünk valakit, vagy végre ehetünk a kedvenc édességünkből.
Azonban szó szerint endorfinlöketet kapunk egy-egy szeretkezés, orgazmus során. Kevesen tudják, de az endorfin egyfajta drog a szervezet számára, ugyanis pont a morfin receptorokra hat.
Ez a hormon felelős tehát azért, hogy a szex igazi kéjes, extázist okozó érzéssé fokozódjon, egyszóval elérd a csúcspontot.
Részben tehát erre is visszavezethető a korábban tárgyalt bekezdés: a drogosok is azért válnak függővé, mert mind többet és többet akarnak az anyagból. Valahogy így működik a szex is: ha jó, akkor egyszerűen nem kaphatsz belőle eleget.
Ezzel az állítással biztosan sokan vitatkoznának azok, akik jóval inkább a lélekre, semmint a testiségre helyezik a hangsúlyt. Mégis, az igaz szerelem kiteljesedése maga a szex, és ezt hormonális szinten is pontosan láthatjuk. A PEA elnevezésű hormon azért felel, hogy a jól ismert rózsaszín köd rátelepedjen az emberekre, azaz fülig szerelmesek legyenek.
Ez a hormon csökkenteni a szerveztedben levő szerotonin szintet, ami viszont azért felelős, hogy együnk, aludjunk, ellássuk magunkat, egyszóval éljünk. A természet jól kitalálta: a megnövekedett PEA, a lecsökkent szerotonin együtt azért felel, hogy ne is lássunk a szerelemtől. Mondani sem kell talán, a PEA kifejezetten nagy mennyiségben termelődik szex során, ám a kapcsolat előre haladtával jelenléte drámaian csökken.