Skorpió a családban. Milyen a Skorpió férj, feleség, gyermek, anyós és após?

A Skorpió jegy szülöttei gyakran rejtélyesek, szenvedélyük és intenzitásuk sokszor kihívást jelenthet, de ugyanakkor a legmélyebb érzelmi kötelékeket is képesek létrehozni. Nézzük meg, hogyan viselkednek különböző szerepekben, mint férj, feleség, gyermek, szülő, anyós vagy após.
Skorpió férj
A Skorpió férj híres arról, hogy mélyen szenvedélyes és rendkívül odaadó. Élete párját nemcsak társnak, hanem összetett érzelmi univerzumának partnerének is tekinti.
Ez azonban mindkét fél részéről nagyfokú önfegyelmet igényel, hiszen a Skorpió hajlamos birtokló és féltékeny lenni, ha úgy érzi, hogy a kapcsolatban nincs egyensúly.