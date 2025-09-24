„A szerelem elmúlik. Azt kell nézni, mi marad utána” – Párok mesélnek sikeres házasságuk titkáról
iStock

„A szerelem elmúlik. Azt kell nézni, mi marad utána" – Párok mesélnek sikeres házasságuk titkáról

Szőke Angéla
Írta 2025.09.24.

Annyi zátonyra futott kapcsolatról írunk, most nézzük, mi a titka azoknak, akik boldogan élnek együtt.

1/10 Tisztelet

Tisztelet
Sok párnál látom, hogy nyíltan panaszkodnak a másikra, akár úgy is, hogy a párjuk jelen van. Degradáló jelzőkkel illetni a másikat abszolút tabu, bármilyen régóta is vagyunk együtt. Sosem morognék a feleségemre másoknak, pláne nem úgy, hogy ő is ott van, ez hatalmas tiszteletlenség.

2/10 Kiskedvencek

Kiskedvencek
Gyerek helyett állataink vannak. Olcsóbbak, könnyen kezelhetőbbek és hálásabbak.

3/10 Csapat

Csapat
A férjemmel a házasság után megbeszéltük, hogy egy csapat vagyunk és a cél, hogy ne utáljuk meg egymást. Ehhez tartjuk magunkat, ez működik.

