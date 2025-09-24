„A szerelem elmúlik. Azt kell nézni, mi marad utána” – Párok mesélnek sikeres házasságuk titkáról

Sok párnál látom, hogy nyíltan panaszkodnak a másikra, akár úgy is, hogy a párjuk jelen van. Degradáló jelzőkkel illetni a másikat abszolút tabu, bármilyen régóta is vagyunk együtt. Sosem morognék a feleségemre másoknak, pláne nem úgy, hogy ő is ott van, ez hatalmas tiszteletlenség.



