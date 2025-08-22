„A bébi kicsusszant, mint egy torpedó” – Sebészek mesélnek ijesztő pillanatokról

Császármetszés közben nem jött ki a baba, ezért nyomtuk a fundust (a méh felső részét) és egyszer csak sutty, a bébi kicsusszant, mint egy torpedó! Kis híján lecsúszott az ágyról, de a kollégám elkapta a bokájánál, azonban majdnem elejtette, mert a kesztyűjében nem talált fogást a magzatmázas babán.

Szerencsére egy asszisztens villámgyorsan elkapta egy törölközővel, bebugyolálta és odaadta a szülőknek, akik nem szóltak semmit, lehet azt hitték, ez megszokott dolog. A mai napig kiráz a hideg, ha arra gondolok, mi lett volna, ha az újszülött fejjel landol a padló kövén.



