„A bébi kicsusszant, mint egy torpedó” – Sebészek mesélnek ijesztő pillanatokról

Egy operáció során az orvos mindenre fel van készülve, azonban előfordulnak egészen váratlan helyzetek, ahogy az alábbi tíz esetben is történt.
1/10 Baba torpedó
Császármetszés közben nem jött ki a baba, ezért nyomtuk a fundust (a méh felső részét) és egyszer csak sutty, a bébi kicsusszant, mint egy torpedó! Kis híján lecsúszott az ágyról, de a kollégám elkapta a bokájánál, azonban majdnem elejtette, mert a kesztyűjében nem talált fogást a magzatmázas babán.
Szerencsére egy asszisztens villámgyorsan elkapta egy törölközővel, bebugyolálta és odaadta a szülőknek, akik nem szóltak semmit, lehet azt hitték, ez megszokott dolog. A mai napig kiráz a hideg, ha arra gondolok, mi lett volna, ha az újszülött fejjel landol a padló kövén.
2/10 Reggeli
Szaruhártya átültetés közben ott tartottam, hogy már levágtam a szaruhártyát és varrtam volna fel az újat, amikor a beteg elkezdett sugárban hányni. Szaruhártya nélkül a szemet nem védi semmi, a hányással járó nyomás pedig katasztrofális következményekkel járhat ilyenkor. A páciens hazudott és azt mondta, nem reggelizett. Úgy varrtam fel az új corneát, hogy még öklendezett. Soha ne hazudj az orvosnak, nem véletlenül mondjuk, hogy műtét előtt tilos enni.
Kánikula volt és nem ment a kórházban a légkondi, ezért a kollégám - aki kampózott, azaz nyitva tartotta a vágást - rosszul lett a melegtől. Elájult és arccal majdnem beledőlt a felnyitott gyomorba, az utolsó pillanatban kaptam el a fejét. Akkor hátraesett és fellökte a sebészi tálcát, amiről az összes steril eszköz szanaszét repült.