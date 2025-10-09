Rövidesen búcsút inthetünk a WC-papíroknak. Új technológia a láthatáron

El tudod képzelni, hogy egyszer majd nem kell többé WC-papírt vásárolnod, mert a fürdőszobai technológia mindent elintéz helyetted? A világ több pontján már most is egyre több háztartásban mondtak búcsút a papírnak.

Amikor először jártam Nyugat-Európa mélyén még a 2000-es évek elején, beléptem egy olyan mosdóba, ami szinte sci-fibe illő volt: a WC-ülőke automatikusan lezárt, körbefordult, öblített, fertőtlenített – minden egyes használó után. Úgy csuktam be magam mögött az ajtót, mint aki egy másik világból érkezett.

Most viszont úgy fest, a jövő tényleg a „high-tech” irányba tart. Az okos-bidék (vagy bidéfunkcióval felszerelt WC-k) már nemcsak hogy tisztítanak a vízsugárral, hanem szárítanak is, automatikus fedéllel rendelkeznek, sőt sok esetben önmagukat fertőtlenítik. Eredetileg Japánból indult ez a trend, ahol mára szinte alapfelszerelésnek számít, de szép lassan meghódítja a világot.

Az Egyesült Államokban például a világjárvány idején ugrott meg iránta az érdeklődés, amikor a boltokból hirtelen eltűnt a WC-papír. (Mintha kicsit ismerős lenne a történet…) Ugyanakkor Európában is egyre több újépítésű lakásban kapnak helyet az okos WC-k, ma már nem kizárólag luxuskörülmények mellett találkozni velük.

Miért van rájuk ekkora igény?

Az első ok talán a higiénia. A víz sokkal alaposabb tisztítást biztosít, mint a papír, ráadásul érzékeny bőrűeknek valódi megkönnyebbülést jelenthet, hogy nincs többé kellemetlen irritáció. A másik gyakori szempont a környezetvédelem: a bidé használatával a becslések szerint akár 70–75%-kal is csökkenthető a WC-papír fogyasztás.

És mielőtt azt mondanád, hogy „de hát ott a vízhasználat”: egyrészt a papírfeldolgozáshoz is sok víz szükséges, másrészt a modern modellek víztakarékos funkciókkal működnek.

