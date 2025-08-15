Ez a gyenge pontod a párkapcsolatodban, csillagjegyed szerint

Minden csillagjegynek megvan a maga jellemzője a kapcsolatok terén. Tudd meg listánkból, hogy zodiákusod szerint milyen mintákat követsz a párkapcsolatban, mennyire szereted a másikat és mit kell tenned annak érdekében, hogy dolgozz hibáidon és azokon a területeken, melyekben a szerelemben gyengébben teljesítesz.

Néha nehéz felmérni, hogy aktuális kapcsolatunk, melyben benne voltunk, miért sikerült félre, és miért nem úgy végződött minden, ahogyan azt mi akartuk. Az okokat lehet saját személyiségünkben, szokásainkban, de akár a csillagainkban is keresni. Most megmutatjuk, az egyes csillagjegyek szülöttei mit tesznek néha rosszul a párkapcsolatok terén, melyek következtében a bimbózó viszonyok lehet, hogy alapból halálra vannak ítélve.

1/12 Kos Hajlamos vagy meggondolatlanul viselkedni párkapcsolatod terén, és nem azzal a nagy gondoskodással kezelni, ahogy azt kellene. Terveket szősz, de nem mindig képzeled bele párodat a jövő tervezgetésébe, és sokszor azt a látszatot kelted, mintha nem is vágynál igazi párkapcsolatra. Rendben, játssz hűvösen, de ne annyira, hogy kimerítsd partnered minden energiáját a kapcsolatotok tekintetében!



