Ezért érzed magad rosszul, ha sok ideig vagy a nappalidban

A nappaliban eltöltött idő nagy részét passzív pihenéssel töltjük, legyen az tévénézés, olvasás, vagy egy hosszas baráti beszélgetés. Azonban a rosszul kialakított tér igen könnyen válhat feszültség és rosszkedv forrásává.
Nem megfelelő a világítás és a színválasztás
A rossz közérzet egyik leggyakoribb oka a helyiségben uralkodó világítás és a választott színek hibája. A falak színe, valamint a bútorok tónusa hatással vannak az érzelmeinkre és energiánkra. Érdemes megfontolni a világos, természetes tónusokat, amelyek nyugtató hatással bírnak.
A mesterséges világítás túlzott használata különösen sötét őszi és téli hónapokban válhat terhessé. A nappali hangulatának megváltoztatásához akár egyszerű izzók cseréjére is szükség lehet, amely a megszokott hideg fehér fény helyett melegebb, barátságosabb fényt biztosít.