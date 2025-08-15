5 tárgy, amitől rossz energia lengi be a fürdőszobádat
Lukács Kamilla
Írta 2025.08.15.

Sokan nem gondolnánk, de a fürdőszoba is nagy hatással van az otthonunk energiáira. A feng shui szellemisége szerint bizonyos tárgyak jelenléte a fürdőszobában negatív energiák forrása lehet, amelyek akár befolyásolhatják mindennapi életünket is. Éppen ezért érdemes figyelmet fordítani arra, milyen tárgyakkal vesszük magunkat körül ezen a helyen.

1. Tükrök helytelen elhelyezése

A tükrök használata mindennapos a fürdőszobában, de a feng shui szerint nem mindegy, hova helyezzük el őket. A tükör szemben a bejárattal vagy közvetlenül a vízforrások, például a csap vagy a WC fölött kedvezőtlen hatással lehet az energiaáramlásra. A tükör ilyen helyzetben visszaveri és felerősíti a negatív energiákat, szemben azzal, amikor a tér energiáit harmonikusan eltereli.

Érdemes tehát a tükröt olyan helyen elhelyezni, ahol nem közvetlenül a bejáratra vagy más energiát koncentráló tényezőre irányul. Lehetőség szerint egy olyan falra szereljük, ahol nem reflektálja vissza a fürdő természetes energiáit.

