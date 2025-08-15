5 tárgy, amitől rossz energia lengi be a fürdőszobádat

1. Tükrök helytelen elhelyezése
A tükrök használata mindennapos a fürdőszobában, de a feng shui szerint nem mindegy, hova helyezzük el őket. A tükör szemben a bejárattal vagy közvetlenül a vízforrások, például a csap vagy a WC fölött kedvezőtlen hatással lehet az energiaáramlásra. A tükör ilyen helyzetben visszaveri és felerősíti a negatív energiákat, szemben azzal, amikor a tér energiáit harmonikusan eltereli.
Érdemes tehát a tükröt olyan helyen elhelyezni, ahol nem közvetlenül a bejáratra vagy más energiát koncentráló tényezőre irányul. Lehetőség szerint egy olyan falra szereljük, ahol nem reflektálja vissza a fürdő természetes energiáit.
