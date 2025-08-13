Itt a legjobb aludni a repülőn. Légiutas-kísérők tippjei

Ha hosszú repülőút vár rád, vagy kora hajnalban már a reptéren indul a napod, viszont szeretnél a lehetőségekhez mérten kipihenten ébredni, akkor nincs más megoldás, mint aludni egyet a gépen. Ez tök jól hangzik, csak sajnos a stressz, a kényelmetlen ülés, a zajos útitársak ezt mind eléggé megnehezítik. De mit tehetsz annak érdekében, hogy könnyebben álomba szenderülj? Légiutas-kísérők osztják meg a tippjeiket.

1/5 Figyelj arra, mit eszel és mit iszol Bella Sapsworth, az Emirates korábbi légiutas-kísérője szerint nagyon fontos, hogy mit fogyasztasz. Szerinte ugyanis érdemes alkohol és kávé helyett inkább vizet innod. Bármennyire is jó ötletnek tűnik meginni egy feszültségcsökkentő italt, az alkohol a koffeinhez hasonlóan megzavarja az alvásodat, hiába alszol el tőle könnyebben, nem fogsz tőle kipihentebben ébredni.



