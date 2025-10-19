A pszichológus szerint ez az 5 viselkedés árulja el, hogy valaki nem őszinte
iStock

Címlap / Életmód / Lélek / A pszichológus szerint ez az 5...

A pszichológus szerint ez az 5 viselkedés árulja el, hogy valaki nem őszinte

Farkas Izabella
Írta 2025.10.19.

Az őszinteség az egyik legfontosabb alapköve a kapcsolatoknak, legyen szó barátságról, párkapcsolatról vagy akár munkahelyi viszonyokról. Azonban nem mindegyikünknek adatott meg a képesség, hogy könnyedén felismerjük, ha valaki nem mond igazat. Szakértők szerint léteznek olyan viselkedésminták, amelyeket az emberek hajlamosak követni, amikor valamit el akarnak titkolni vagy elferdíteni.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

1. Elkerüli a szemkontaktust

A pszichológusok szerint az egyik leggyakoribb jel, ami arra utal, hogy valaki nem őszinte, az a szemkontaktus kerülése. Amikor az emberek hazudnak vagy nem akarják, hogy az igazság kiderüljön, hajlamosak elkerülni a beszélgetőpartnerük tekintetét. Ez az ösztönös mozdulat abból ered, hogy a szemkontaktus fenntartása érzelmi elkötelezettséget és igazságosságot sugall.

Igaz ugyan, hogy vannak olyan emberek, akik természetüknél fogva kevésbé tartják a szemkontaktust, de ha valaki hirtelen megváltoztatja ezt a szokását, az érdemes gyanút kelteni.

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

7 magyarországi családi és páros program, amit beterveztem idén őszre és télre

7 magyarországi családi és páros program, amit beterveztem idén őszre és télre
Ezt hozza 2025. október 19. a numerológia szerint – romantika és szívbeli kapcsolódás

Ezt hozza 2025. október 19. a numerológia szerint – romantika és szívbeli kapcsolódás
A világ 10 legszebb macskafajtája – Mindegyik egyedülállóan különleges!

A világ 10 legszebb macskafajtája – Mindegyik egyedülállóan különleges!
Az életben a nehéz utak legtöbbször csodás helyekre vezetnek

Az életben a nehéz utak legtöbbször csodás helyekre vezetnek
Mutasd a cipőd, megmondom ki vagy! Erről árulkodik a cipőnk

Mutasd a cipőd, megmondom ki vagy! Erről árulkodik a cipőnk
Szorongás elleni tippek, ha nem szereted a tömeget magad körül

Szorongás elleni tippek, ha nem szereted a tömeget magad körül
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK