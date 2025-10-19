A pszichológus szerint ez az 5 viselkedés árulja el, hogy valaki nem őszinte

Az őszinteség az egyik legfontosabb alapköve a kapcsolatoknak, legyen szó barátságról, párkapcsolatról vagy akár munkahelyi viszonyokról. Azonban nem mindegyikünknek adatott meg a képesség, hogy könnyedén felismerjük, ha valaki nem mond igazat. Szakértők szerint léteznek olyan viselkedésminták, amelyeket az emberek hajlamosak követni, amikor valamit el akarnak titkolni vagy elferdíteni.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Elkerüli a szemkontaktust

A pszichológusok szerint az egyik leggyakoribb jel, ami arra utal, hogy valaki nem őszinte, az a szemkontaktus kerülése. Amikor az emberek hazudnak vagy nem akarják, hogy az igazság kiderüljön, hajlamosak elkerülni a beszélgetőpartnerük tekintetét. Ez az ösztönös mozdulat abból ered, hogy a szemkontaktus fenntartása érzelmi elkötelezettséget és igazságosságot sugall.

Igaz ugyan, hogy vannak olyan emberek, akik természetüknél fogva kevésbé tartják a szemkontaktust, de ha valaki hirtelen megváltoztatja ezt a szokását, az érdemes gyanút kelteni.

A cikk folytatódik, lapozz!