Problémamegoldó vagy -generáló vagy? Így tehetsz a fejlődésedért

Farkas Izabella
Írta 2025.08.08.

Néha könnyebb átgondolni, hogy valóban problémamegoldóként vagy problémagenerátorként viselkedünk-e, különösen, ha a mindennapi kihívásainkra tekintünk. Az, hogy valaki hogyan közelít a stresszhelyzetekhez, nagyban meghatározza nemcsak a saját életét, hanem a körülötte lévő emberekét is. Vizsgáljuk meg közösen, melyik kategóriába tartozol, és hogy mit tehetsz azért, hogy lépésről lépésre jobbá válj.

A problémamegoldó gondolkodás

Egy problémamegoldó ember pozitívan áll hozzá a gondokhoz. Nem ijed meg a nehézségektől, hanem lehetőséget lát bennük arra, hogy tanuljon és fejlődjön. Ehelyett szisztematikusan elemzi a helyzetet, és alaposan mérlegeli a rendelkezésre álló lehetőségeket.

Egy ilyen hozzáállás lehetővé teszi, hogy gyorsan és hatékonyan találjon megoldásokat, miközben folyamatosan fejleszti készségeit mind személyes, mind szakmai szinten.

Említsünk meg egy jellemző példát: képzeljük el, hogy valaki egy új munkahelyi kihívással szembesül. Egy problémamegoldó gondolkodású egyén azonnal nekiállhat információt gyűjteni, és tanulhat az új helyzetről, közben támogatást kérhet a kollégáktól vagy mentoroktól.

