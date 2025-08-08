Problémamegoldó vagy -generáló vagy? Így tehetsz a fejlődésedért

Néha könnyebb átgondolni, hogy valóban problémamegoldóként vagy problémagenerátorként viselkedünk-e, különösen, ha a mindennapi kihívásainkra tekintünk. Az, hogy valaki hogyan közelít a stresszhelyzetekhez, nagyban meghatározza nemcsak a saját életét, hanem a körülötte lévő emberekét is. Vizsgáljuk meg közösen, melyik kategóriába tartozol, és hogy mit tehetsz azért, hogy lépésről lépésre jobbá válj.
A problémamegoldó gondolkodás
Egy problémamegoldó ember pozitívan áll hozzá a gondokhoz. Nem ijed meg a nehézségektől, hanem lehetőséget lát bennük arra, hogy tanuljon és fejlődjön. Ehelyett szisztematikusan elemzi a helyzetet, és alaposan mérlegeli a rendelkezésre álló lehetőségeket.
Említsünk meg egy jellemző példát: képzeljük el, hogy valaki egy új munkahelyi kihívással szembesül. Egy problémamegoldó gondolkodású egyén azonnal nekiállhat információt gyűjteni, és tanulhat az új helyzetről, közben támogatást kérhet a kollégáktól vagy mentoroktól.