Pozitív fegyelmezés: szeretetteljes kapcsolathoz vezet, vagy neveletlenséghez?

Te is észrevetted már, hogy szüleink vagy nagyszüleink mennyire másként gondolkodtak a fegyelmezésről? Sok családban hagyomány volt a „szófogadás” kikényszerítése: elhangzott a híres mondat, „Azért, mert azt mondtam!” – és nem is igazán volt ellenvetés. Sokszor az elcsattanó szigor, a büntetés, vagy akár a sarokba állítás jelentette a „megoldást”, ha valami félrement. De az élet és a gyermeklélek is nagyon sokat változott azóta!

A mai gyerekek érzékenyebbek, több impulzus éri őket, és a világ is gyorsabban változik, mint valaha. Ehhez már teljesen más eszközök kellenek – a pozitív fegyelmezés pedig pont ebben segít, anélkül, hogy a szülő elveszítené önmagát vagy a „tekintélyét”.

Az elmúlt évtizedekben a gyereknevelésről szóló kutatások egyre többször hangsúlyozzák, mennyire lényeges a szeretetteli, következetes, pozitív hozzáállás. Egy nagy, nemzetközi tanulmány (UNICEF Innocenti Report, 2014) több száz ország adatait elemezte, és kiderült: azoknál a családoknál, ahol a szülők a pozitív fegyelmezést alkalmazzák, a gyermekek önbizalma, problémamegoldó képessége és érzelmi biztonsága jóval erősebb, mint ott, ahol még mindig a szigorú, büntetésen alapuló módszerek a gyakoriak.

Egy másik kutatás (American Academy of Pediatrics, 2018) kifejezetten a „pozitív fegyelmezési stratégiák” alkalmazásának eredményeit vizsgálta. A szakemberek több éven át követték a családokat, és azt vették észre, hogy azoknál a gyerekeknél, akikkel türelmes, pozitív kommunikációt használtak, szignifikánsan kisebb volt a viselkedési problémák, vagy akár szorongás kialakulásának esélye.

Nem azt jelenti, hogy nem mondasz NEM-et

A legfontosabb: nem arról szól, hogy mindent ráhagyunk a gyerekre, vagy soha nem mondunk nemet! Ellenkezőleg: határok vannak, csak ezek kialakítása szeretetteljesen, odafigyeléssel, türelemmel történik.

A pozitív fegyelmezés célja, hogy a gyermek értse a „miérteket”, megtanuljon gondolkodni a tetteiről, felelősséget vállaljon, és tényleg fejlődjön. Nem rettegésből engedelmeskedik, hanem belső indíttatásból.