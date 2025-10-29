Pontosan ennyi évesen válnak valóban felnőtté a mai fiatalok

Amikor arról beszélünk, hogy valaki felnőtté válik, automatikusan a 18. életévre asszociálunk. Hazánkban jogilag valóban ekkor lép érvénybe a „felnőtt státusz”, de egy friss kutatás szerint ezt alaposan át kellene gondolnunk.

Emlékszem, a 18. születésnapom különleges volt, mert valóban ekkor tudatosult bennem, hogy bár ugyanaz az ember maradtam, jogilag már nincs mentség, tényleg felelősséget kell vállalnom magamért. Na, nem mintha olyan nagy galibákat csináltam volna, de maga a tudat, hogy jogilag már nem úgy áll mögöttem a családom, mint eddig, nagyon „felnőttes” érzés volt.

Papíron tehát ekkor leszünk nagykorúak, de mit mutat a valóság? Még én is pár évig otthon éltem, főiskolára jártam, aztán azon szerencsések közé tartoztam, akik kb. 22-23 éves korukban, ideális körülmények mellett repülhettek ki a családi fészekből.

Egy új felmérés, amit 2024-ben végeztek 2000 fiatal felnőtt körében, nagyon máshova helyezi a hangsúlyt – korban is. Kiderült, hogy a felnőtté válás ma már sokkal több, mint egy születésnap vagy jogi státusz és a „mai fiatalok" csupán 27 évesen kezdik azt érezni, hogy valóban felnőttek.

A felnőttkor új definíciója

A legtöbb válaszadó számára a felnőtté válás egyik legfőbb jele az, hogy képesek saját maguknak fedezni a megélhetésüket.

Ezért aztán a válaszadók több mint fele, 56%-a azt mondta, hogy az igazi felnőttség számukra abban mutatkozik meg, hogy ki tudják fizetni a számláikat.

Az anyagi függetlenség tehát egy fontos mérföldkő, amelyet sokan csak később, a húszas évek végén érnek el, ráadásul úgy fest, ez az időpont egyre inkább kitolódik. A pénzügyi felelősségvállalás és a magánéleti prioritások közötti egyensúly megtalálása kulcsfontosságú ebben az időszakban.

A modern társadalom egyre később kezdi el komolyan venni a felnőttségre vonatkozó normákat, míg a megkérdezettek 38%-a szerint a felnőttség fontos jele, amikor már előtérbe helyezzük a karriert és a megélhetést a szórakozással szemben.

