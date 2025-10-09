Enyhül a parlagfű és az üröm támadása?
Enyhül a parlagfű és az üröm támadása?

Arany Inez
Írta 2025.10.09.

Ma, 2025. október 9-én Magyarországon a pollenhelyzet szerint a gyomnövények közül elsősorban a parlagfű (ragweed) és üröm (mugwort) pollenje aktív, de ezek koncentrációja alacsony vagy nagyon alacsony szinten van. A fűfélék pollenje is nagyon alacsony mennyiségben van jelen, míg a fa pollenje ma nem mérhető, vagy jelentéktelen a levegőben.

Az allergiások tehát ma főként a parlagfű és üröm pollenjére számíthatnak, ezek alacsony szintű jelenléte miatt azonban a tünetek enyhébbek lehetnek. A tünetek, amelyek megjelenhetnek, a következők: szemviszketés, orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, illetve enyhébb torokkaparás vagy légúti irritáció. Mivel a fa pollenje ma nem aktív, a korábbi faallergiát okozó tünetek ma nem fognak jelentkezni vagy csak elhanyagolható mértékben.

A mai időjárási körülmények miatt — mérsékelt széllel és hűvösebb, 9-14 fok közötti hőmérséklettel — a pollen koncentráció nem nő jelentősen, így a szabadban töltött idő viszonylag kedvező lehet, különösen azok számára, akik érzékenyek a magas pollenértékekre.

Praktikus tanácsok a mai napra allergiásoknak:

  • Tartsd zárva az ablakokat, különösen reggel és szeles időben, hogy minimalizáld a pollenek bejutását a lakásba.
  • Ha lehetséges, kerüld az intenzív szabadban végzett tevékenységeket a reggeli órákban, amikor a pollen azoknál az allergéneknél általában magasabb szokott lenni.
  • Amint hazaérsz, fürödj meg vagy mosd meg az arcod, kezeidet, esetleg öltözz át, hogy eltávolítsd a bőrre és ruhára tapadt pollenszemcséket.
  • Szellőztetéshez inkább késő délelőtt vagy eső után érdemes kimenni, amikor a pollen mennyisége csökken.
  • Használj allergia elleni gyógyszert, ha korábban már tapasztaltad a pollenszezon közbeni tüneteket, hiszen az enyhébb napokon is megvéd a kellemetlenségektől.
  • Rendszeresen takaríts a lakásban HEPA szűrős porszívóval, így csökkentheted a bent lerakódott pollen mennyiségét.

A mai pollenhelyzet Magyarországon alacsony terheltségű, főleg parlagfű és üröm pollen aktív, ezért enyhébb allergiás tünetekre számíthatsz. A szokásos óvintézkedések betartásával jól védekezhetsz a pollenek ellen ezen a napon.

