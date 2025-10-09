Enyhül a parlagfű és az üröm támadása?

Az allergiások tehát ma főként a parlagfű és üröm pollenjére számíthatnak, ezek alacsony szintű jelenléte miatt azonban a tünetek enyhébbek lehetnek. A tünetek, amelyek megjelenhetnek, a következők: szemviszketés, orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, illetve enyhébb torokkaparás vagy légúti irritáció. Mivel a fa pollenje ma nem aktív, a korábbi faallergiát okozó tünetek ma nem fognak jelentkezni vagy csak elhanyagolható mértékben.
A mai időjárási körülmények miatt — mérsékelt széllel és hűvösebb, 9-14 fok közötti hőmérséklettel — a pollen koncentráció nem nő jelentősen, így a szabadban töltött idő viszonylag kedvező lehet, különösen azok számára, akik érzékenyek a magas pollenértékekre.
Praktikus tanácsok a mai napra allergiásoknak:
- Tartsd zárva az ablakokat, különösen reggel és szeles időben, hogy minimalizáld a pollenek bejutását a lakásba.
- Ha lehetséges, kerüld az intenzív szabadban végzett tevékenységeket a reggeli órákban, amikor a pollen azoknál az allergéneknél általában magasabb szokott lenni.
- Amint hazaérsz, fürödj meg vagy mosd meg az arcod, kezeidet, esetleg öltözz át, hogy eltávolítsd a bőrre és ruhára tapadt pollenszemcséket.
- Szellőztetéshez inkább késő délelőtt vagy eső után érdemes kimenni, amikor a pollen mennyisége csökken.
- Használj allergia elleni gyógyszert, ha korábban már tapasztaltad a pollenszezon közbeni tüneteket, hiszen az enyhébb napokon is megvéd a kellemetlenségektől.
- Rendszeresen takaríts a lakásban HEPA szűrős porszívóval, így csökkentheted a bent lerakódott pollen mennyiségét.
A mai pollenhelyzet Magyarországon alacsony terheltségű, főleg parlagfű és üröm pollen aktív, ezért enyhébb allergiás tünetekre számíthatsz. A szokásos óvintézkedések betartásával jól védekezhetsz a pollenek ellen ezen a napon.