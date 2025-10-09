Enyhül a parlagfű és az üröm támadása?

Ma, 2025. október 9-én Magyarországon a pollenhelyzet szerint a gyomnövények közül elsősorban a parlagfű (ragweed) és üröm (mugwort) pollenje aktív, de ezek koncentrációja alacsony vagy nagyon alacsony szinten van. A fűfélék pollenje is nagyon alacsony mennyiségben van jelen, míg a fa pollenje ma nem mérhető, vagy jelentéktelen a levegőben.

Az allergiások tehát ma főként a parlagfű és üröm pollenjére számíthatnak, ezek alacsony szintű jelenléte miatt azonban a tünetek enyhébbek lehetnek. A tünetek, amelyek megjelenhetnek, a következők: szemviszketés, orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, illetve enyhébb torokkaparás vagy légúti irritáció. Mivel a fa pollenje ma nem aktív, a korábbi faallergiát okozó tünetek ma nem fognak jelentkezni vagy csak elhanyagolható mértékben.

A mai időjárási körülmények miatt — mérsékelt széllel és hűvösebb, 9-14 fok közötti hőmérséklettel — a pollen koncentráció nem nő jelentősen, így a szabadban töltött idő viszonylag kedvező lehet, különösen azok számára, akik érzékenyek a magas pollenértékekre.

Praktikus tanácsok a mai napra allergiásoknak:

Tartsd zárva az ablakokat, különösen reggel és szeles időben , hogy minimalizáld a pollenek bejutását a lakásba.

, hogy minimalizáld a pollenek bejutását a lakásba. Ha lehetséges, kerüld az intenzív szabadban végzett tevékenységeket a reggeli órákban , amikor a pollen azoknál az allergéneknél általában magasabb szokott lenni.

, amikor a pollen azoknál az allergéneknél általában magasabb szokott lenni. Amint hazaérsz, fürödj meg vagy mosd meg az arcod, kezeidet, esetleg öltözz át , hogy eltávolítsd a bőrre és ruhára tapadt pollenszemcséket.

, hogy eltávolítsd a bőrre és ruhára tapadt pollenszemcséket. Szellőztetéshez inkább késő délelőtt vagy eső után érdemes kimenni, amikor a pollen mennyisége csökken.

Használj allergia elleni gyógyszert, ha korábban már tapasztaltad a pollenszezon közbeni tüneteket, hiszen az enyhébb napokon is megvéd a kellemetlenségektől.

Rendszeresen takaríts a lakásban HEPA szűrős porszívóval, így csökkentheted a bent lerakódott pollen mennyiségét.

A mai pollenhelyzet Magyarországon alacsony terheltségű, főleg parlagfű és üröm pollen aktív, ezért enyhébb allergiás tünetekre számíthatsz. A szokásos óvintézkedések betartásával jól védekezhetsz a pollenek ellen ezen a napon.