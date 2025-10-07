Ha ilyen módon pislogsz, ezt árulja el az egészségedről

A pislogás az emberi test egyik leggyakoribb, mégis gyakran észrevétlenül maradó folyamata. Egy átlagos ember percenként kb. 15-20 alkalommal pislog, ami azt jelenti, hogy naponta több mint 28,000 pislogást hajt végre. Ez az apró mozdulat nem csupán a szem nedvesen tartására és a komfortérzet biztosítására szolgál, hanem fontos szerepet játszik a szemek védelmében is. A szem különböző külső tényezőkkel, például széllel, porral és fénnyel szembeni védelméhez nélkülözhetetlen.

Miért pislogunk és mi a normális pislogás?

Az emberek között azonban a pislogás mintázata jelentősen eltérhet. Míg egyesek alig-alig pislognak, mások percenként akár 30-40 alkalommal is megtehetik. Az ilyen eltérések részben a lelkiállapot, részben pedig az éppen végzett tevékenység következményei. Például a számítógépes munkavégzés gyakran a pislogási gyakoriság csökkenését eredményezi, mivel a koncentrált figyelem a szem csukását is ritkábban engedi meg.

