7 döbbenetes pilótaélmény, amin még ma is vitáznak

Amikor a pilóták az éjszakai égbolton repülnek, sok minden tapasztalat adódhat, mely kívülállók számára érthetetlen maradhat. Egy rendkívül tapasztalt brit pilóta, David Fravor egy ilyen esetet élt át, amikor UFO-észleléséről számolt be 2004-ben. Fravor hadnagy a USS Princeton hadihajó fedélzetéről kapott értesítést, miszerint különös repülő tárgyakat észleltek a radaron a Csendes-óceán fölött.

Rejtélyes fények az éjszakai égbolton

A legendássá vált találkozás során Fravor elmondása szerint egy különleges, Tic Tac-nek hívott repülő objektum tett szert olyan sebességre és manőverezési képességre, melyet semmiféle ismert technológia nem tudott volna reprodukálni. Ez az esemény azóta is számos beszélgetés és vita tárgya a pilóták és az UFO-képekkel foglalkozók körében.

