„Pékségem van, állandóan izzadt lisztes vagyok” – Mi az a szakma, amit idealizálunk, pedig nem is élvezetes?

Vannak hivatások, amiket túlromantizál a társadalom, pedig valójában egyáltalán nem olyan örömteliek.
Influenszer
Állandóan azon kattogok, mi legyen a következő poszt, csak a „kontent” körül forognak a gondolataim. Olyan, mintha kívülről nézném az életem, már nem tudom rendesen megélni a helyzeteket, mert folyamatosan azt nézem, ezt lefilmezzem-e, ezt érdemes-e lefotózni, ez kimenjen-e az oldalra. A szponzoroknak meg kell felelnem, ahogy a közönségemnek is. Ha valami nem jó, kevés a lájk és jönnek a gonosz kommentek, ez lelkileg nagyon megterhelő. Olyan kimerítő ez az életforma, hogy az algoritmussal álmodom.
