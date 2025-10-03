Biztos jelek, hogy valaki passzív-agresszív. Így „szoktatható le” róla
iStock

Biztos jelek, hogy valaki passzív-agresszív. Így „szoktatható le” róla

Farkas Izabella
Írta 2025.10.03.

A passzív-agresszív viselkedés az agresszió egyik burkolt formája. Ahelyett, hogy valaki nyíltan kifejezné a haragját, inkább közvetett eszközökkel reagál: halogat, szarkasztikus megjegyzéseket tesz, felelősséget hárít, vagy egyszerűen passzív marad, amikor aktív cselekvésre lenne szükség. A pszichológusok szerint ez a viselkedésmód nem a semmiből jön, hanem mélyebb okok állnak mögötte. Íme a leggyakoribb magyarázatok.

1. A konfliktuskerülés szokása

John Gottman kutatásai szerint sok ember egyszerűen retteg a nyílt konfliktustól. Inkább elkerülik a vitát, mert félnek, hogy a veszekedés a kapcsolat végét jelentené. Ilyenkor a harag nem tűnik el, csak burkolt formában tör felszínre.

Példa: a partner mindig késik, de ahelyett, hogy szóvá tennénk, odaszúrunk egy félmondatot: „Biztos nehéz volt kitalálni, mikor indul el egy óra késéssel…”

