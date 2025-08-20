„Mikor megeszi a maradékát, amire nekem fájt a fogam” Mi a partnered ártatlan szokása, ami idegesít?

„Mikor megeszi a maradékát, amire nekem fájt a fogam” Mi a partnered ártatlan szokása, ami idegesít?

Szőke Angéla
Írta 2025.08.20.

Neked is van olyan dolog, ami zavar a párodban, pedig ő nem is tehet róla?

A barátnőm mindig valami reform kaját eszik: bulgur, humusz, kuszkusz, tahini stb. Azt sem tudom, mit ezek és mindig ugratom, hogy magot meg füvet eszik egy jó kis pörkölt helyett. Valójában pedig mindig igyekszem megkóstolni ezeket az ételeket, mert meglepően finomak. Éppen ezért bosszant, amikor a csajom kivételesen megeszi a maradékát, amire nekem fájt a fogam.

Amikor bemondja egy jó csaj előtt, hogy „szeret.” Imádom a barátnőmet, ő életem szerelme. Egy férfinak azonban lételeme a vadászat és egy kis ártatlan flört megesik olykor. Ezért idegesít, amikor a csajom kedveskedik nekem a haverom csinos húga előtt, a szexi zöldséges lány előtt vagy a dögös személyi edző előtt. Szeretem őt és vele akarok lenni, de ha úgy alakul, hogy esetleg szakítunk, akkor ezek az ajtók mind bezárulnak előttem az ő szeretetrohama miatt. Szerintem direkt csinálja, minden szép nő jelenlétében „körbepisili a territóriumát”, azaz engem.

Amikor a férjemnek panaszkodom valami munkahelyi dolog miatt, ő pedig logikus, hasznos és racionális tanácsokat ad. Nem a megoldást keresem, te lüke, csak ventilálni akarok!

