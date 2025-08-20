„Mikor megeszi a maradékát, amire nekem fájt a fogam” Mi a partnered ártatlan szokása, ami idegesít?

Amikor bemondja egy jó csaj előtt, hogy „szeret.” Imádom a barátnőmet, ő életem szerelme. Egy férfinak azonban lételeme a vadászat és egy kis ártatlan flört megesik olykor. Ezért idegesít, amikor a csajom kedveskedik nekem a haverom csinos húga előtt, a szexi zöldséges lány előtt vagy a dögös személyi edző előtt. Szeretem őt és vele akarok lenni, de ha úgy alakul, hogy esetleg szakítunk, akkor ezek az ajtók mind bezárulnak előttem az ő szeretetrohama miatt. Szerintem direkt csinálja, minden szép nő jelenlétében „körbepisili a territóriumát”, azaz engem.



