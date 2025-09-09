Biztos jelek, hogy a párod passzív-agresszív. Pszichológusok szerint ezt csináld

Lehet, hogy nem dobja a tányérokat, nem üvölt veled torkaszakadtából, sőt – még azt is mondja, hogy „semmi baj”… csak valahogy mégis azt érzed, hogy valami nagyon nincs rendben. Ismerős? Lehet, hogy passzív-agresszív viselkedéssel van dolgod.

A passzív-agresszió alattomos dolog. Nem ordító vészjelzésekkel érkezik, inkább olyan, mintha állandó, finom mérgező csepegtetés történne a lelkedre. Például:

“Nem vagy mérges?” – “Dehogyis, miért lennék?” – mondja, miközben úgy csapkodja a szekrényajtókat, hogy beleremeg a fal.

Vagy amikor „elfelejti” a közös programot, amire hetekkel ezelőtt megkérted. Aztán csak annyit mond: „Ja, bocsika, nem volt szándékos…”

Vagy ott van az örök klasszikus: „Ha neked ez így jó, akkor legyen…” – szigorúan szúrós nézéssel és nulla lelkesedéssel előadva.

Az ilyen viselkedés nem őszinte konfliktuskezelés, hanem egyfajta burkolt bosszú vagy sértettség, amit nem mondanak ki nyíltan, de éreztetnek minden mozdulattal. Ha gyakran érzed magad zavarban, bűntudatosan, vagy úgy, hogy „valamit biztos elrontottál, de fogalmad sincs, mit”, akkor könnyen lehet, hogy passzív-agresszív mintába kerültetek.

A legrosszabb az egészben, hogy az ilyen helyzetekben sokszor te kezdesz el kételkedni magadban. Mert nem történt „semmi konkrét", mégis folyamatosan kellemetlen, feszülős a légkör.

Ilyenkor érdemes egy lépést hátralépni, és megnézni: vajon ez tényleg rólad szól, vagy csak egy olyan játszma, amiben te csak statiszta vagy?

Amikor a párkapcsolatunkban felütik a fejüket a passzív-agresszív viselkedési minták, sokszor nem is vagyunk tisztában azzal, hogy pontosan mi zajlik, és hogyan kellene erre a helyzetre reagálnunk. Sokszor észre sem vesszük egyből a jeleket, pedig ezek a finom húzások akár maradandó károkat is okozhatnak a kapcsolat dinamikájában. De mit tehetünk, ha azt tapasztaljuk, hogy a párunk passzív-agresszív viselkedést mutat? A híres pszichológusok tanácsain keresztül viszünk benneteket közelebb a megoldás felé.

Ismerjük fel a passzív-agresszív viselkedés jeleit

Dr. Susan Forward, a híres pszichológus szerint az egyik legfontosabb lépés, hogy képesek legyünk felismerni a passzív-agresszív viselkedést. Ide tartozhat a szarkazmus, a visszafogottság vagy a dolgok ki nem mondása, amik mind-mind arra utalnak, hogy valami nincs rendben, de az illető nem hajlandó nyíltan szembenézni a problémával.

Dr. Forward azt tanácsolja, hogy figyeljük meg a partnerünk beszédmodorát és viselkedési mintáit. Ha gyakran érezzük úgy, hogy valaminek hátsó szándéka van, vagy hogy az illető manipulálni próbál minket, akkor érdemes elgondolkozni azon, hogy passzív-agresszív viselkedés áldozatai vagyunk.

