5 észrevétlen jel, hogy a párod elégedetlen a szexuális életetekkel

Mindannyian tudjuk, hogy a párkapcsolat szexuális dimenziója kulcsfontosságú elem. Az elégedetlenség ezen a téren azonban gyakran rejtve marad, és csak finom jelek utalnak az esetleges problémákra. Íme öt figyelmeztető jel, amelyre érdemes odafigyelni, ha szeretnéd megtudni, hogy a párod vajon boldog-e a hálószobában.
1. Kedvetlen testbeszéd
Az egyik legelső jel, hogy a párod titokban elégedetlen lehet a szexuális életetekkel, a testbeszédéből olvasható ki. Ha általában elkerüli a tekintetedet vagy kevésbé kezdeményez érintkezést, akkor érdemes megvizsgálni az okokat.
2. Ritkábban kezdeményez
Ha a szexuális együttlétek száma drasztikusan lecsökkent, az is jelezheti, hogy párod nem teljesen elégedett. Természetesen mindenkinek változhat az étvágya az intimitás iránt, de ha a változás hirtelen és tartós, érdemes elbeszélgetni róla.
Sokszor a félreértések miatt alakul ki a távolság. Lehet, hogy valamelyikőtök úgy érzi, nem érti meg a másik igényeit, vagy épp ellenkezőleg, fél kifejezni saját vágyait.