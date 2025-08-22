Ma erősen támadnak a pollenek. Készülj a tünetekre!

A legaktívabb pollenfajták ma a parlagfű, az üröm és a csalán pollenjei. Ezek a növények ebben az időszakban jellemzően magas koncentrációban vannak jelen a levegőben, és erőteljes allergiás reakciókat válthatnak ki.
Emellett kisebb mennyiségben még előfordulhat fűfélék és egyes gyomnövények pollenje, de ezek már csökkenő tendenciát mutatnak.
Az allergiások leggyakoribb tünetei ma az orrfolyás, tüsszögés, orrdugulás, szemviszketés és könnyezés, valamint a torokkaparás lehetnek.
Súlyosabb esetekben légúti nehézségek, köhögés és fáradékonyság is jelentkezhet.
