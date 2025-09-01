A párkapcsolatok három titkos fázisa, amiről senki nem beszél

Az ideális színfalak mögötti álarc
A kezdeti szakasz, más néven a „mézeshetek” fázis, minden kapcsolatban rózsaszín ködfelhőként jelenik meg. Ekkor minden tökéletesnek és hibátlannak tűnik, a partnerünk a szemünkben szinte hibátlan.
Azonban ez az időszak elmúlik, és elérkezik az első titkos fázis: az álarc fázisa. Ebben a szakaszban a felek elkezdik felfedni valódi énjüket, ami néha kisebb csalódásokhoz vezethet. Az „igen kedves” partnerből ezalatt lehet, hogy egy „kicsit morgós” ember válik, akinek vannak rossz napjai és bosszantó szokásai is.
