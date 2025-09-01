A párkapcsolatok három titkos fázisa, amiről senki nem beszél
A párkapcsolatok három titkos fázisa, amiről senki nem beszél

O. Zselyke
Írta 2025.09.01.

Valóban úgy érezzük, hogy a párkapcsolatunk gördülékeny és zökkenőmentes, amíg el nem érkezik egy olyan pont, ahol hirtelen minden más megvilágításba kerül. Ilyenkor azt gondolhatjuk, hogy másoknak nincsenek ilyen problémái, ám ez messze áll az igazságtól. A párkapcsolatoknak vannak olyan fázisai, amelyekről ritkán esik szó, pedig minden kapcsolatban jelen vannak.

Az ideális színfalak mögötti álarc

A kezdeti szakasz, más néven a „mézeshetek” fázis, minden kapcsolatban rózsaszín ködfelhőként jelenik meg. Ekkor minden tökéletesnek és hibátlannak tűnik, a partnerünk a szemünkben szinte hibátlan.

Azonban ez az időszak elmúlik, és elérkezik az első titkos fázis: az álarc fázisa. Ebben a szakaszban a felek elkezdik felfedni valódi énjüket, ami néha kisebb csalódásokhoz vezethet. Az „igen kedves” partnerből ezalatt lehet, hogy egy „kicsit morgós” ember válik, akinek vannak rossz napjai és bosszantó szokásai is.

