Ezért nem szabadna a fürdőszobában tartani a parfümöt – inkább itt tárold!

A parfümök világa nemcsak az illatokról szól, hanem arról az élményről is, amelyet azok a bőrön nyújtanak. Ahhoz azonban, hogy ezt az élményt kiváló minőségben őrizzük meg, nem mindegy, hol és hogyan tároljuk kedvenc üvegeinket. Ez különösen igaz, ha a hely, ahol a legtöbben tartjuk őket, nem is igazán alkalmas erre. De vajon miért érdemes megfontolni, hogy ne a fürdőszobádat válaszd kedvenc illatszerek otthonául?

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A fürdőszoba veszélyei a parfümökre

Az elsődleges és legnyilvánvalóbb ok, amiért a fürdőszoba nem ideális hely a parfümökhöz, az a hőmérséklet és páratartalom gyakori változása. Amikor zuhanyozunk vagy éppen kádfürdőt veszünk, a helyiség gyorsan megtelik gőzzel, ami növeli a páratartalmat. Ahogy a helyiség visszahűl, a páratartalom is csökken, és ezek a klimatikus változások nem tesznek jót az illólajoknak és az alkohol alapú illatszereknek.

A parfümök egyik legfőbb összetevője az alkohol, amely meglehetősen érzékeny az ilyen hőmérséklet- és páratartalom-változásokra.

Ezek az ingadozások hosszú távon befolyásolhatják a parfüm illatát, mivel a kompozíció egyes elemei gyorsabban tönkremennek vagy megváltoznak. Olvass még a témában Pénzügyi siker numerológiával: így használd a számok erejét Bájos minikonyhák – Így rendezd be, hogy elragadó és praktikus legyen Mi az a trauma bonding, és hogyan oldhatod fel, hogy szabaddá válj? Így használd a fokhagymát a kártevők ellen a kertedben

A cikk folytatódik, lapozz!