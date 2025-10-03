Ezért nem szabadna a fürdőszobában tartani a parfümöt – inkább itt tárold!
iStock

Címlap / Életmód / Ezért nem szabadna a fürdőszobában...

Ezért nem szabadna a fürdőszobában tartani a parfümöt – inkább itt tárold!

Lukács Kamilla
Írta 2025.10.03.

A parfümök világa nemcsak az illatokról szól, hanem arról az élményről is, amelyet azok a bőrön nyújtanak. Ahhoz azonban, hogy ezt az élményt kiváló minőségben őrizzük meg, nem mindegy, hol és hogyan tároljuk kedvenc üvegeinket. Ez különösen igaz, ha a hely, ahol a legtöbben tartjuk őket, nem is igazán alkalmas erre. De vajon miért érdemes megfontolni, hogy ne a fürdőszobádat válaszd kedvenc illatszerek otthonául?

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

A fürdőszoba veszélyei a parfümökre

Az elsődleges és legnyilvánvalóbb ok, amiért a fürdőszoba nem ideális hely a parfümökhöz, az a hőmérséklet és páratartalom gyakori változása. Amikor zuhanyozunk vagy éppen kádfürdőt veszünk, a helyiség gyorsan megtelik gőzzel, ami növeli a páratartalmat. Ahogy a helyiség visszahűl, a páratartalom is csökken, és ezek a klimatikus változások nem tesznek jót az illólajoknak és az alkohol alapú illatszereknek.

A parfümök egyik legfőbb összetevője az alkohol, amely meglehetősen érzékeny az ilyen hőmérséklet- és páratartalom-változásokra.

Ezek az ingadozások hosszú távon befolyásolhatják a parfüm illatát, mivel a kompozíció egyes elemei gyorsabban tönkremennek vagy megváltoznak.

Olvass még a témában

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

Erre az 5 csillagjegyre ráférne a pihenés – ők mindig a legkeményebben dolgoznak

Erre az 5 csillagjegyre ráférne a pihenés – ők mindig a legkeményebben dolgoznak
Pollenjelentés: parlagfű és nyírfa uralják a levegőt – készülj az allergiára!

Pollenjelentés: parlagfű és nyírfa uralják a levegőt – készülj az allergiára!
Az idei 5 kedvenc romantikus regényem – a Te nyaradat is szebbé teszik!

Az idei 5 kedvenc romantikus regényem – a Te nyaradat is szebbé teszik!
A rémálom garantált: ezeket az ételeket sose edd lefekvés előtt

A rémálom garantált: ezeket az ételeket sose edd lefekvés előtt
A jó házasság nem garancia hűtlenség ellen: ilyen okok állnak a háttérben a szakértő szerint

A jó házasság nem garancia hűtlenség ellen: ilyen okok állnak a háttérben a szakértő szerint
Mi a legdurvább „Kell egy szívesség, de ne kérdezz semmit” sztorid?

Mi a legdurvább „Kell egy szívesség, de ne kérdezz semmit” sztorid?
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK