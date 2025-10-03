Ezért nem szabadna a fürdőszobában tartani a parfümöt – inkább itt tárold!

A parfümök világa nemcsak az illatokról szól, hanem arról az élményről is, amelyet azok a bőrön nyújtanak. Ahhoz azonban, hogy ezt az élményt kiváló minőségben őrizzük meg, nem mindegy, hol és hogyan tároljuk kedvenc üvegeinket. Ez különösen igaz, ha a hely, ahol a legtöbben tartjuk őket, nem is igazán alkalmas erre. De vajon miért érdemes megfontolni, hogy ne a fürdőszobádat válaszd kedvenc illatszerek otthonául?
A fürdőszoba veszélyei a parfümökre
Az elsődleges és legnyilvánvalóbb ok, amiért a fürdőszoba nem ideális hely a parfümökhöz, az a hőmérséklet és páratartalom gyakori változása. Amikor zuhanyozunk vagy éppen kádfürdőt veszünk, a helyiség gyorsan megtelik gőzzel, ami növeli a páratartalmat. Ahogy a helyiség visszahűl, a páratartalom is csökken, és ezek a klimatikus változások nem tesznek jót az illólajoknak és az alkohol alapú illatszereknek.
Ezek az ingadozások hosszú távon befolyásolhatják a parfüm illatát, mivel a kompozíció egyes elemei gyorsabban tönkremennek vagy megváltoznak.