9 otthoni tárgy, ami miatt lassan mérgező lehet a levegőd

Amikor az otthonunk légkörére gondolunk, általában a friss, tiszta levegő és a kellemes illatok jutnak eszünkbe. Azonban sok otthoni tárgy lassan és észrevétlenül szennyezheti a beltéri levegőt, amely idővel negatív hatással lehet az egészségünkre. Fedezzük fel, melyek ezek a tárgyak, és hogyan védekezhetünk ellenük, hogy megőrizhessük otthonunk biztonságos, egészséges légkörét.

1. Gyertyák és füstölők

Sokunk számára a gyertyák és füstölők használata az otthon melegének és intimitásának megteremtését jelenti. Bár ezek a tárgyak segítenek a hangulat megteremtésében, érdemes megfontolni, hogy milyen anyagokból készültek. A paraffin alapú gyertyák például égéskor többféle káros anyagot, például benzolt és toluolt bocsátanak ki, amelyek hosszú távon negatívan befolyásolhatják a légzési rendszert.

Füstölők esetében a helyzet hasonló, különösen, ha illatanyagokkal és szintetikus vegyszerekkel kezeltűk. Javasolt természetes alapanyagokból készült termékeket választani, és biztosítani a megfelelő szellőzést az otthonban.

