9 otthoni tárgy, ami miatt lassan mérgező lehet a levegőd

1. Gyertyák és füstölők
Sokunk számára a gyertyák és füstölők használata az otthon melegének és intimitásának megteremtését jelenti. Bár ezek a tárgyak segítenek a hangulat megteremtésében, érdemes megfontolni, hogy milyen anyagokból készültek. A paraffin alapú gyertyák például égéskor többféle káros anyagot, például benzolt és toluolt bocsátanak ki, amelyek hosszú távon negatívan befolyásolhatják a légzési rendszert.
Füstölők esetében a helyzet hasonló, különösen, ha illatanyagokkal és szintetikus vegyszerekkel kezeltűk. Javasolt természetes alapanyagokból készült termékeket választani, és biztosítani a megfelelő szellőzést az otthonban.
