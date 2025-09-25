Így alakítsd át az otthonodat egy nap alatt őszi hangulatúvá
iStock

Címlap / Otthon / Dekor / Így alakítsd át az otthonodat egy nap...

Így alakítsd át az otthonodat egy nap alatt őszi hangulatúvá

Lukács Kamilla
Írta 2025.09.25.

Az ősz beköszönte mindig magával hoz egy különleges atmoszférát, amelyet sokan szeretnének az otthonukban is megidézni. Az őszi levelek színei, a hűvösebb esték és a forró italok mind-mind hozzájárulnak ehhez a hangulathoz, amelyet egyetlen nap alatt is megteremthetünk a lakásunkban. Ehhez azonban nem kell nagy dolgokat átrendezni vagy drága dekorációkat vásárolni. Néhány egyszerű, ám kreatív ötlettel káprázatos eredményt érhetünk el.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

1. Természetes anyagok és színek

Az ősz egyik fő jellemzője a természet közelsége. Gondoljunk csak a különböző árnyalatú levelekre, a meleg, földes tónusokra. Próbáld meg ezeket a színeket és anyagokat beépíteni az otthonodba.

Cseréld le például a nyári párnákat meleg, barna, narancs vagy bordó színű kiegészítőkre. A természetes anyagok, mint a fa, a rattan vagy a juta szintén jól illenek az őszi dekorációhoz.

Különféle funkcionális elemeket is újragondolhatsz: adj egy kis színárnyalatot a helyiségeknek puha takarókkal vagy halkan pöfékelő, illatos gyertyákkal. A tömör fa bútorok pedig eleganciát és időtlenséget kölcsönöznek a térnek, amely tökéletes alapot ad a szezonális változtatásoknak.

Olvass még a témában

2. Termények, amikre nem is gondoltál volna

A frissen szedett gyümölcsök és zöldségek bármely évszakban életet visznek otthonunkba, de ősszel különösen fontos szerepet játszanak a dekorációban. Nemcsak dísztököket vagy gesztenyéket használhatsz fel, hanem a különböző színű őszi almafajtákat, körtéket vagy akár diót is. Ezeket elhelyezheted dekoratív kosarakban, tálakban, vagy akár egy egyszerű étkezőasztalon is nagyszerűen mutatnak.

Oldalak: 1 2 3

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

Pollenveszély ma: ez a pollenkoncentráció ma kiemelkedően magas

Pollenveszély ma: ez a pollenkoncentráció ma kiemelkedően magas
Ma ünnepeljük Eufrozina, Kende, Jakab és Kristóf névnapját – fedezd fel a nevek titkait!

Ma ünnepeljük Eufrozina, Kende, Jakab és Kristóf névnapját – fedezd fel a nevek titkait!
Bemutatkozik a Mocha Mousse, a 2025-ös év divatszíne

Bemutatkozik a Mocha Mousse, a 2025-ös év divatszíne
„Ahogyan a párod az anyjával beszél, úgy fog pár év múlva veled is” – Mi volt életed legjobb tanácsa?

„Ahogyan a párod az anyjával beszél, úgy fog pár év múlva veled is” – Mi volt életed legjobb tanácsa?
Ezzel az egyszerű trükkel egyetlen perc alatt leolvad a jég a szélvédődről

Ezzel az egyszerű trükkel egyetlen perc alatt leolvad a jég a szélvédődről
Új évszak, új kezdet: így használd fel tudatosan a nyár energiáit

Új évszak, új kezdet: így használd fel tudatosan a nyár energiáit
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK