Az otthonod titkos energetikai térképe: Hol érzed magad a legjobban?

Egyes terekben, ahol az energia szabadon áramlik, az ember szinte azonnal megérzi a nyugalmat és a harmóniát. Ez a jelenség a feng shui, az ősi kínai térrendezési gyakorlat révén szerzett világszerte hírnevet. A feng shui jelentése „szél és víz”, ami a természeti elemekkel harmonizáló élet megteremtésére ösztönöz bennünket.
A lakáson belüli energiaáramlás optimalizálásával javíthatjuk közérzetünket. Az olyan szobákban, ahol a bútorok akadályozzák az energia szabad mozgását, gyakran tapasztalhatunk nyugtalanságot vagy akár feszültséget is. Éppen ezért fontos, hogy tereinket úgy rendezzük be, hogy azok támogassák a jótékony energiák szabad áramlását.
Hol érdemes elhelyezni az ágyat?
A hálószobában az ágy elhelyezése különösen lényeges szerepet játszik az alvásminőség javításában.
Ez a pozíció biztosítja az alvó biztonságérzetét, hiszen látja a bejáratot, azonban nem közvetlenül az energiaáramlás útjában fekszik.
Ezen túlmenően az ágy mögötti szilárd fal stabilitást és biztonságot sugall, ami elengedhetetlen a pihentető alváshoz. Az ágy alá felhalmozott tárgyak akadályozzák az energia áramlását, így ezeket érdemes eltávolítani onnan.