iStock

5 európai úti cél, amit október végén olcsóbban is elérhetsz – és gyönyörű

Arany Inez
Írta 2025.10.17.

Az ősz a változás évszaka, amikor a természet átalakul, és a fák levelei színpompás ruhába öltöznek. Ez az időszak tökéletes arra, hogy felfedezzük Európa egyes részeit, hiszen ebben az időben a turisták megtöltötte helyek megnyugszanak. Ráadásul, október végén sok helyen csökkennek az árak, így költséghatékonyan utazhatunk el lélegzetelállító helyszínekre. Nézzük meg, melyek azok az európai városok, amelyeket érdemes ilyenkor felkeresni!

1. Prága

Prága, a cseh főváros, október végén különösen mesebeli hangulatot áraszt. A Károly-hídon átsétálva a Moldva folyó fölött, elmerülhetünk a történelmi épületek szépségében. Az ősz hűvösebb napjain kevesebb turista özönli el a várost, így nyugodtabban fedezhetjük fel a középkori utcák rejtett kincseit. Érdemes meglátogatni a prágai várat, amely az egyik legnagyobb várkomplexum a világon, valamint a Szent Vitus-székesegyházat is.

Kóstoljuk meg a helyi specialitásokat, mint például a „svíčková” marhapörköltet vagy a hagyományos cseh sört, amely különösen jól esik a hűvösebb estéken. Az árak ilyenkor kedvezőbbek, így egy romantikus hétvége Prágában nem terheli meg túlzottan a pénztárcádat.

iStock

