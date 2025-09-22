A legszebb őszi virágok, amik színpompássá varázsolják a kertet
iStock

Címlap / Otthon / Kert és terasz / A legszebb őszi virágok, amik...

A legszebb őszi virágok, amik színpompássá varázsolják a kertet

Lukács Kamilla
Írta 2025.09.22.

Az ősz beköszönte nem jelenti azt, hogy a kerted szürkébe és unalmasba fordulna. Éppen ellenkezőleg, ilyenkor is számos virág van, amelyek fantasztikus színekkel és formákkal díszítik a környezetet. Ezek a virágok nem csupán a kertben mutatnak jól, hanem átmeneti időben is pompás életképet varázsolnak.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Őszirózsa

iStock

Az őszirózsa az egyik legikonikusabb őszi virág, amelynek élénk színei minden kertet feldobnak. A krémfehér, rózsaszín és lila árnyalatokban pompázó virágok szeptembertől akár a fagyokig virítanak. Ezek a virágok nemcsak a szemnek szépek, hanem a méhek és más beporzók számára is vonzóak.

Az őszirózsák gondozása egyszerű, akár kezdő kertészek is bátran választhatják. Szeretik a napfényt és a jó vízelvezetésű talajt. Érdemes tőlük el nem sajnálni a trágyát, így hosszabb ideig megtartják szépségüket.

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»

🎯 Mások ezt olvassák

A mobilod is szennyez? A láthatatlan ökolábnyom, amiről alig beszélünk

A mobilod is szennyez? A láthatatlan ökolábnyom, amiről alig beszélünk
Megfontoltak és diplomatikusak: ezért nézhetünk fel a Mérleg jegyűekre

Megfontoltak és diplomatikusak: ezért nézhetünk fel a Mérleg jegyűekre
Ezeknek a csillagjegyeknek a legnehezebb elnyerni a szívét

Ezeknek a csillagjegyeknek a legnehezebb elnyerni a szívét
Márciusban születtél? Ezek a hónap szimbólumai és ősi jelentései

Márciusban születtél? Ezek a hónap szimbólumai és ősi jelentései
Aromaterápia ajándékba: 5 illatos, csináld-magad fürdősó téli estékre

Aromaterápia ajándékba: 5 illatos, csináld-magad fürdősó téli estékre
5 narancsbőr okozó étel, amiről nem gondolnád, hogy az

5 narancsbőr okozó étel, amiről nem gondolnád, hogy az
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK