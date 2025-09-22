A legszebb őszi virágok, amik színpompássá varázsolják a kertet

Őszirózsa
Az őszirózsa az egyik legikonikusabb őszi virág, amelynek élénk színei minden kertet feldobnak. A krémfehér, rózsaszín és lila árnyalatokban pompázó virágok szeptembertől akár a fagyokig virítanak. Ezek a virágok nemcsak a szemnek szépek, hanem a méhek és más beporzók számára is vonzóak.
Az őszirózsák gondozása egyszerű, akár kezdő kertészek is bátran választhatják. Szeretik a napfényt és a jó vízelvezetésű talajt. Érdemes tőlük el nem sajnálni a trágyát, így hosszabb ideig megtartják szépségüket.
