Ősszel vagy tavasszal születtél? Íme a meglepő különbségek

Az emberi élet egyik legcsodálatosabb mozzanata a születés, és bár nem gondolnánk, hogy születésünk időpontja bármilyen hatással lehet ránk későbbi életünk során, a statisztikai adatok bizony elgondolkodtató különbségeket mutatnak ki az ősszel és a tavasszal világra jött babák között. Ezek a különbségek nemcsak a testi, de a pszichés és társadalmi vonatkozásokban is megfigyelhetők.

Egészségügyi különbségek

Számos tanulmány vizsgálta már azt az érdekes jelenséget, hogy az ősszel (szeptember és november között) született csecsemők gyakran bizonyos egészségügyi előnyökkel rendelkeznek.

Például egy 2017-es kutatás szerint ezek a gyerekek általában nagyobb súllyal és hosszal születnek, mint azok, akik tavasszal (március és május között) látják meg a napvilágot. Az előny azonban nem merül ki ennyiben: a hosszú távú megfigyelések azt is kimutatták, hogy az ősszel születettek ritkábban szenvednek krónikus betegségektől felnőttkoruk során.

Egyes kutatások arra utalnak, hogy az őszi születés kisebb depressziós tünetekkel járhat bizonyos népességekben. Például egy 2023-as vizsgálat megállapította, hogy az őszi babáknál volt alacsonyabb a depresszióra utaló tünetek aránya, mint tavaszi vagy nyári születésűeknél.

Több tanulmány szerint a tavaszi babáknál alacsonyabb lehet bizonyos autoimmun betegségek (pl. sclerosis multiplex) kockázata, mint az őszieknél. Továbbá a tavasszal született babák életük első fél évében sok napfényt kapnak, ami segíti a D-vitamin termelődését. Ez jót tesz a csontfejlődésnek és az immunrendszernek.

