Válassz ki egy őszi szimbólumot, és tudj meg rejtett dolgokat a személyiségedről

Válassz egy szívedhez közelebb álló őszi szimbólumot és tudd meg, mit rejt a lelked. Ha több szimbólum is van, amit választanál, bátran tedd meg, hiszen akár több jelkép egyszerre is segíthet jobban megismerned önmagad!

Őszi falevél

Az ősz színes falevelei nem csupán a természet átalakulásának jelképei, hanem szimbólumai lehetnek azoknak a változásoknak is, amelyeket az ember maga is megtapasztalhat az életében. Ha az ősszel lehulló levelek vonzanak, valószínűleg nyitott vagy az új kalandokra és a megszokottból való kitörésre.

Az őszi falevél választása azt is jelentheti, hogy te hajlamos vagy a régiből újat teremteni, és optimizmussal tekinteni a jövőbe. A lehulló levelek néhány ember számára az elengedést, másoknak az új kezdeteket jelentik. Kérdés, hogy te hogyan birkózol meg a napi kihívásokkal? Amennyiben látványosan vonzódsz a lehulló falevelekhez, lehetséges, hogy az életed során számos kihívással kellett már szembenézned, amelyekből mindig újult erővel tudtál felállni.

