Így készíts őszi koszorút a bejárati ajtóra + 10 kopogtató inspiráció
iStock

Így készíts őszi koszorút a bejárati ajtóra + 10 kopogtató inspiráció

Lukács Kamilla
Írta 2025.10.23.

Az őszi szezon nem csupán a hűvösebb időt és a színes leveleket hozza magával, hanem remek lehetőséget is kínál az otthonunk dekorálására. Egy jól megválasztott őszi koszorú a bejárati ajtóra helyezve nemcsak barátságos hangulatot varázsol, de egyedi stílust is kölcsönöz a lakásunknak. Az alábbiakban megmutatjuk, hogyan készíthetsz saját kezűleg őszi koszorút, és bemutatunk tíz inspiráló ötletet, hogy elindulhasson a kreatív folyamat.

Hogyan kezdj neki az őszi koszorú készítésének

A koszorúkészítés nem igényel különösebb előképzettséget, azonban néhány alapvető eszközre és alapanyagra szükséged lesz. Ezek közé tartozik a koszorúalap, amely lehet szalma, faágak, vagy akár drótos alap is. Továbbá, szükséged lesz különböző természetes elemekre, mint például száraz levelek, tobozok, bogyók, vagy akár mini tökök, amelyek az ősz igazi szívmelengető hangulatát hordozzák.

Fontos, hogy a dekoráció stílusához illő anyagokat válassz. Ha a természetesség mellett döntenél, akkor a természetből származó elemeket részesítsd előnyben. A hangsúly az összhatáson legyen, ezért érdemes hasonló színárnyalatokat és textúrákat kombinálni.

istockphoto.com

