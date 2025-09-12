Ősszel újra korpás lehet a haj. Ezekkel a házi praktikákkal eltűnik a korpa

Ahogy az őszi hónapok beköszöntenek, és a levegő elkezd lehűlni, sokan tapasztalhatjuk, hogy hajunk szárazabbá, fejbőrünk pedig érzékenyebbé válik. Ez gyakran a haj korpásodásához vezet, ami sok kellemetlenséget okozhat, nemcsak az esztétikai szempontból, hanem a bőr érzékenysége miatt is.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Az őszi időjárás változása, különösen a hőmérséklet-ingadozás és a nedvességtartalom csökkenése, közvetlen hatással lehet a bőrre, beleértve a fejbőrt is. A száraz levegő és a hideg szél együttese tovább száríthatja a fejbőrt, így az hajlamosabbá válik a korpásodásra.

Emellett a fűtési szezon beindulásával a beltéri levegő is szárazzá válik, ami szintén hozzájárulhat a fejbőr kiszáradásához és irritációjához. A téli ruházat, sapkák és sálak viselése pedig, bár melegen tartanak, a fejbőr levegőzését korlátozhatják, fokozva a korpa kialakulásának esélyét.

Házi praktikák a korpa eltüntetésére

Aloe verával a fejbőr megnyugtatásáért: Mások ezeket olvassák A leggyakoribb rúzshibák, amitől öregebbnek tűnsz Melyik napszemüveg illik az arcformádhoz? Itt az idei trendekre szabott válasz! Ilyen az egészséges bugyi, a nőgyógyászok szerint Ez történik, ha lejárt naptejet kensz magadra

Az aloe vera géljének nyugtató hatása közismert, és segíthet enyhíteni a fejbőr irritációját és megszüntetni a korpát. Használata egyszerű: alaposan masszírozd be a géllel a fejbőrt, hagyd hatni 20-30 percig, majd öblítsd le.

Teafaolaj a fertőtlenítésért:

A teafaolaj régóta ismert antibakteriális és gombaellenes tulajdonságairól. Adj pár csepp teafaolajat a samponodhoz, majd szokás szerint mosd meg a hajad. Ez segíthet meggátolni a gombák szaporodását, amelyek a korpásodás egyik fő okozói.

A cikk folytatódik, lapozz!