Ősszel újra korpás lehet a haj. Ezekkel a házi praktikákkal eltűnik a korpa
iStock

Címlap / Stílus / Haj / Ősszel újra korpás lehet a haj. Ezekkel...

Ősszel újra korpás lehet a haj. Ezekkel a házi praktikákkal eltűnik a korpa

Nagy Emília
Írta 2025.09.12.

Ahogy az őszi hónapok beköszöntenek, és a levegő elkezd lehűlni, sokan tapasztalhatjuk, hogy hajunk szárazabbá, fejbőrünk pedig érzékenyebbé válik. Ez gyakran a haj korpásodásához vezet, ami sok kellemetlenséget okozhat, nemcsak az esztétikai szempontból, hanem a bőr érzékenysége miatt is.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Az őszi időjárás változása, különösen a hőmérséklet-ingadozás és a nedvességtartalom csökkenése, közvetlen hatással lehet a bőrre, beleértve a fejbőrt is. A száraz levegő és a hideg szél együttese tovább száríthatja a fejbőrt, így az hajlamosabbá válik a korpásodásra.

Emellett a fűtési szezon beindulásával a beltéri levegő is szárazzá válik, ami szintén hozzájárulhat a fejbőr kiszáradásához és irritációjához. A téli ruházat, sapkák és sálak viselése pedig, bár melegen tartanak, a fejbőr levegőzését korlátozhatják, fokozva a korpa kialakulásának esélyét.

Házi praktikák a korpa eltüntetésére

Aloe verával a fejbőr megnyugtatásáért:

Mások ezeket olvassák

Az aloe vera géljének nyugtató hatása közismert, és segíthet enyhíteni a fejbőr irritációját és megszüntetni a korpát. Használata egyszerű: alaposan masszírozd be a géllel a fejbőrt, hagyd hatni 20-30 percig, majd öblítsd le.

Teafaolaj a fertőtlenítésért:

A teafaolaj régóta ismert antibakteriális és gombaellenes tulajdonságairól. Adj pár csepp teafaolajat a samponodhoz, majd szokás szerint mosd meg a hajad. Ez segíthet meggátolni a gombák szaporodását, amelyek a korpásodás egyik fő okozói.

istockphoto.com

Oldalak: 1 2 3 4

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Ennyi éves kor előtt nem érdemes okostelefont adni a gyereknek

Ennyi éves kor előtt nem érdemes okostelefont adni a gyereknek
Pollenriadó: a parlagfű ma kiemelkedően aktív

Pollenriadó: a parlagfű ma kiemelkedően aktív
Hideg vagy duzzadt lábujjak? Nem is gondolnád, mennyit elárulnak az egészségedről

Hideg vagy duzzadt lábujjak? Nem is gondolnád, mennyit elárulnak az egészségedről
Nagyon rossz ötlet zuhanyozás közben takarítani – Íme, miért!

Nagyon rossz ötlet zuhanyozás közben takarítani – Íme, miért!
Amikor „nem fog az agyam” ez az 5 gyógynövény segít

Amikor „nem fog az agyam” ez az 5 gyógynövény segít
Csúnyából dögös: emberek, akik megszépültetek, miben lett más az életetek?

Csúnyából dögös: emberek, akik megszépültetek, miben lett más az életetek?
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK