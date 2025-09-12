Ősszel újra korpás lehet a haj. Ezekkel a házi praktikákkal eltűnik a korpa

Az őszi időjárás változása, különösen a hőmérséklet-ingadozás és a nedvességtartalom csökkenése, közvetlen hatással lehet a bőrre, beleértve a fejbőrt is. A száraz levegő és a hideg szél együttese tovább száríthatja a fejbőrt, így az hajlamosabbá válik a korpásodásra.
Emellett a fűtési szezon beindulásával a beltéri levegő is szárazzá válik, ami szintén hozzájárulhat a fejbőr kiszáradásához és irritációjához. A téli ruházat, sapkák és sálak viselése pedig, bár melegen tartanak, a fejbőr levegőzését korlátozhatják, fokozva a korpa kialakulásának esélyét.
Házi praktikák a korpa eltüntetésére
Aloe verával a fejbőr megnyugtatásáért:
Az aloe vera géljének nyugtató hatása közismert, és segíthet enyhíteni a fejbőr irritációját és megszüntetni a korpát. Használata egyszerű: alaposan masszírozd be a géllel a fejbőrt, hagyd hatni 20-30 percig, majd öblítsd le.
Teafaolaj a fertőtlenítésért:
A teafaolaj régóta ismert antibakteriális és gombaellenes tulajdonságairól. Adj pár csepp teafaolajat a samponodhoz, majd szokás szerint mosd meg a hajad. Ez segíthet meggátolni a gombák szaporodását, amelyek a korpásodás egyik fő okozói.