Időjárás szeptember 30.: Esőt is hozhat a lehűlés
iStock

Időjárás szeptember 30.: Esőt is hozhat a lehűlés

Arany Inez
Írta 2025.09.30.

Ma, 2025. szeptember 30-án Magyarországon változékony időjárás várható, hűvösebb, 10 °C körüli minimum és 20-25 °C közötti maximum hőmérsékletekkel.

Az ébredéskor reggel 6 és 9 óra között a hőmérséklet 10-13 fok körül alakul. Az idő nagy részében erősen felhős lesz az ég, elszórtan kisebb eső, zápor is előfordulhat, különösen a Dunántúl és északkeleti tájakon. A délelőtti órákban 11-15 fok várható, a csapadék valószínűsége 30-40 százalék.

Délután 14 és 18 óra között a levegő tovább melegszik, 20-25 fokot mérhetünk az ország déli és keleti részein. Ugyanakkor többfelé maradnak felhős időszakok, záporok is kialakulhatnak, különösen a hegyvidéki területeken. Széllel kapcsolatban több helyen élénk, erős, északias és északkeleti lökésekre kell számítani, amelyek 30-40 km/h körül lehetnek.

Este 18 és 22 óra között hűvösebbé válik az idő, 15-18 fok között alakul a hőmérséklet, a csapadék esélye csökken, de helyenként még előfordulhatnak futó záporok. A szél fokozatosan mérséklődik.

Az allergiásoknak ma figyelniük kell, mert a szeptemberi pollenszezon vége felé járunk, de a parlagfű és az üröm virágpora még jelen lehet a levegőben, így a pollenhelyzet közepesen terhelőként értékelhető. Ajánlott a reggeli és a késő délutáni szellőztetés elkerülése, illetve szükség esetén allergia elleni készítmények használata.

