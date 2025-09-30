Időjárás szeptember 30.: Esőt is hozhat a lehűlés

Az ébredéskor reggel 6 és 9 óra között a hőmérséklet 10-13 fok körül alakul. Az idő nagy részében erősen felhős lesz az ég, elszórtan kisebb eső, zápor is előfordulhat, különösen a Dunántúl és északkeleti tájakon. A délelőtti órákban 11-15 fok várható, a csapadék valószínűsége 30-40 százalék.
Délután 14 és 18 óra között a levegő tovább melegszik, 20-25 fokot mérhetünk az ország déli és keleti részein. Ugyanakkor többfelé maradnak felhős időszakok, záporok is kialakulhatnak, különösen a hegyvidéki területeken. Széllel kapcsolatban több helyen élénk, erős, északias és északkeleti lökésekre kell számítani, amelyek 30-40 km/h körül lehetnek.
Este 18 és 22 óra között hűvösebbé válik az idő, 15-18 fok között alakul a hőmérséklet, a csapadék esélye csökken, de helyenként még előfordulhatnak futó záporok. A szél fokozatosan mérséklődik.
Az allergiásoknak ma figyelniük kell, mert a szeptemberi pollenszezon vége felé járunk, de a parlagfű és az üröm virágpora még jelen lehet a levegőben, így a pollenhelyzet közepesen terhelőként értékelhető. Ajánlott a reggeli és a késő délutáni szellőztetés elkerülése, illetve szükség esetén allergia elleni készítmények használata.