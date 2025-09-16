7 ősi szexuális rituálé, amitől a mai emberek megdöbbennek

A történelem során az emberek mindig is tárgyalták és kutatták a szerelem és a szexualitás rejtelmeit, különböző kultúrákban és korszakokban egyaránt. Az egyik legérdekesebb terület, ahol ezek az elemek összefonódnak, a szanszkrit kultúrából eredő rituálék. Ezek a gyakorlatok nem csupán testi, de lelki síkon is egy különleges tapasztalást nyújtottak a résztvevőknek.

A szerelem titokzatos ereje a szanszkrit rítusokban

Az egyik ilyen rituálé a „Tantrikus Egyesülés”, amely a keleti filozófiák mély megértésére épült.

A gyakorlat lényege, hogy a résztvevők egy magasabb tudatállapotba kerüljenek, mély meditáció és kézfogás segítségével.

A modern pszichológia számára ez a gyakorlat elsőrangúan érdekes, hiszen a szorongás oldására tett hatásaival a mai pszichoterápiák is foglalkoznak.

