Milyen önismereti úton jársz épp? Ezt árulja el rólad a csillagjegyed

Nézzük, mit üzen a horoszkópod erről a különleges belső utazásról:
Kos – Szenvedéllyel az önazonosság felé
A Kos tüzes lendülettel vág bele az önismeretbe is – de közben hajlamos túl gyorsan végigszáguldani a lényegeken. Az igazi kihívás számodra az, hogy ne másokhoz mérd magad, hanem felismerd: az erőd nem a dominanciában, hanem a belső vezetői minőségedben rejlik. Fontos kérdésed: Mit jelent számomra győzni, ha nem másokat kell legyőznöm?
Bika – Stabil alapok, mély kérdések
A Bika számára az önismeret kulcsa a biztonság megteremtésében rejlik – de nem csak anyagi értelemben. Sokszor teszed fel magadnak a kérdést: Elég jó vagyok-e úgy, ahogy vagyok? A valódi önismereti utad az, amikor megtanulod: nem a birtoklás ad értéket, hanem a belső elégedettség.