Októberi lakás hack: így spórolhatsz a fűtésen anélkül, hogy fáznál

Ahogy beköszönt az október és a levegő hűvösebbé válik, mindannyian elkezdünk gondolkodni, hogyan lehetne otthonunkat melegebben tartani anélkül, hogy a fűtésszámláink az égbe szöknének. Nem is gondolnád, hány apró praktikával csökkentheted a fűtési költségeket, miközben otthonod kellemes marad. Ezek az egyszerű trükkök segíthetnek abban, hogy spórolj az energiával és a kiadásokkal.

Növeld a szigetelés hatékonyságát

A lakás hőveszteségének jelentős része a nem megfelelő szigetelésből adódik. Az első lépés a hatékony energiatakarékosság felé az, hogy ellenőrizd az ablakok és ajtók szigetelését. Gyakorta előfordul, hogy a hideg levegő éppen ezeknél a pontoknál szökik be otthonodba, így fontos megbizonyosodni arról, hogy jól zárnak-e.

Sokszor a régi típusú ablakok és ajtók okoznak fejfájást, de ebben az esetben is számos megoldást bevethetsz.

