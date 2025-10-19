Október 19: Nándor, János, Pál, Zsuzsanna névnapja van. Milyen a személyiségük?

Nándor
A Nándor név az ómagyar „balkáni népek” jelentésből ered, jelenti a határok, határvidékek lakóit. Magyarországon férfinévként használatos, viseli a határozottság és bátorság személyiségjegyeit. Nándorok általában céltudatosak, erős akaratúak és kitartóak, akik nem riadnak vissza a kihívásoktól. Híres magyar Nándor volt például Nándorfehérvári hős, Hunyadi János fia, Nándorfehérvári Nándor. Az ő nevükhöz kötődik az 1456-os nándorfehérvári diadal, amely fontos történelmi mérföldkő a török elleni védekezésben.
