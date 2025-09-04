Jönnek a záporok és a gyors lehűlés

Ma, 2025. szeptember 4-én Magyarországon változékony, nyárias időre számíthatsz, de a hőmérséklet fokozatosan csökken, és helyenként záporok is előfordulhatnak.

Az órákra bontott időjárás a következőképpen alakul:

Reggel 6 és 9 óra között a hőmérséklet 15-18 fok között várható, a légköri viszonyok nyugodtak, a szél gyenge, déli irányú. Csapadék nem valószínű, az ég részben felhős lehet.

Délelőtt 9 és 12 óra között a hőmérséklet emelkedik 20-23 fok közé, a napos időszakok mellett időnként megnövekedhet a felhőzet. A déli-délnyugati szél megélénkül, 15-25 km/h körüli sebességgel fújhat.

Délután 12 és 15 óra között a legmagasabb hőmérséklet 24-28 fok között alakul, a nap nagy részében napsütés várható, de főként a középső és keleti tájakon elszórtan záporok, esetleg zivatarok is előfordulhatnak. A szél helyenként erősödhet, 30-40 km/h sebességű lökésekkel.

Kora este 15 és 18 óra között a hőmérséklet lassan csökken 22-25 fokra, a záporok továbbra is lehetnek elszórtan, főként a keleti és északkeleti területeken. A szél mérséklődik, de időnként még megélénkül.

Este 18 és 21 óra között a hőmérséklet 18-20 fok körül alakul, a csapadék valószínűsége csökken, az ég részben felhős lesz. A szél gyenge marad, jellemzően déli irányú.

Éjjel 21 és 24 óra között 14-17 fokig hűl a levegő, csapadék nem várható, a szél lecsendesedik.

A mai pollenhelyzet allergiások számára közepes-közepesen magas. A légkörben jellemzően a parlagfű és a csalán pollenszemei vannak jelen, melyek irritációt okozhatnak érzékenyeknél. Érdemes figyelni a pollenkoncentrációt, és szükség esetén védekezni a tünetek enyhítésére.