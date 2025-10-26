„Fárasztó olyan busz után futni, ami nem az enyém” – Nők történetei a bizonytalan pasikról

Lélekölő érzés, amikor te beleadnál mindent a kapcsolatba, de a párod nem biztos benne. Ismerd meg nők történeteit, akiknek sikerült túllépniük a bizonytalan kapcsolatokon.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Lélekölő érzés, amikor te beleadnál mindent a kapcsolatba, de a párod nem biztos benne.

A lecke

Keserű lecke volt, de megtanultam, hogy sajnos a szerelem néha nem elég, ha a partnered környezete nem fogad el. Nagyon fájt, de elengedtem. Pár év múlva megkeresett, hogy megszakította a kapcsolatot a családjával és mivel már senki nem parancsol neki, szeretné újra megpróbálni velem, mert ő végig szeretett. Én akkor már a férjem menyasszonya voltam, de őszintén örültem az önállóságának és sok sikert kívántam neki.

A cikk folytatódik, lapozz!