„Fárasztó olyan busz után futni, ami nem az enyém” – Nők történetei a bizonytalan pasikról

Lélekölő érzés, amikor te beleadnál mindent a kapcsolatba, de a párod nem biztos benne.
A lecke
Keserű lecke volt, de megtanultam, hogy sajnos a szerelem néha nem elég, ha a partnered környezete nem fogad el. Nagyon fájt, de elengedtem. Pár év múlva megkeresett, hogy megszakította a kapcsolatot a családjával és mivel már senki nem parancsol neki, szeretné újra megpróbálni velem, mert ő végig szeretett. Én akkor már a férjem menyasszonya voltam, de őszintén örültem az önállóságának és sok sikert kívántam neki.
