Tipikusan női probléma: ez az, ami gátolja a női pénzenergiát

A pénzenergia nem más, mint a pénzzel kapcsolatos érzelmi és mentális hozzáállásunk összessége. Magába foglalja azokat a mélyen gyökerező hiedelmeket és érzelmeket, amelyeket a pénzhez társítunk. Gyakran olyan dolgok formálják, amelyeket gyermekkorban tanultunk, vagy amiket másoktól láttunk és átvettünk. Ezek az energiák lehetnek építő jellegűek, de gátlóak is, amennyiben korlátoznak bennünket abban, hogy teljes mértékben élvezhessük a pénzügyi bőséget.
A női pénzenergia gátjai
Önbizalomhiány
Az önbizalomhiány a leggyakoribb és legsúlyosabb akadály, amikor a női pénzenergiáról van szó. Ha valaki nem hiszi el, hogy képes bőségben élni, az ténylegesen gátolja a pénzügyi lehetőségek kihasználását.
Sokan véglegesen beleragadnak abba a hitrendszerbe, hogy a „nők és a pénz nem jó páros”. Ezt a hiedelmet azonban meg kell kérdőjelezni és feloldani ahhoz, hogy a pénzenergia szabadon áramolhasson.
A pénzzel kapcsolatos negatív hiedelmek
A pénzzel kapcsolatos negatív hiedelmek gyakran családi örökségként vagy társadalmi normaként jelennek meg. Például sok nő hallott már olyasmit, hogy a pénz „gonosz” vagy „a bőség hiánya az erény jele”. Ezek a gondolatok akadályt jelentenek a személyes pénzügyi növekedés útján.
Képzeld el, hogy gyermekkorodban minden héten hallod, hogy a pénz „csak bajt okoz”. Felnőttként nehéz lesz ezt felülírni, pedig az anyagi gyarapodás szempontjából elengedhetetlen.