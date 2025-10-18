A nő, aki mindig késik: mit árul el róla ez a szokás a pszichológusok szerint?

A késés mögött rejlő pszichológiai okok
A késés, mint átható szokás, pszichológiai hátterű, amit érdemes felderíteni. Egyes szakértők szerint a késés gyakran kapcsolódik össze az időmenedzsment hiányosságaival, míg mások mélyebb pszichológiai okokat keresnek. Például, az állandó késés az önszabotázs egyik formája lehet: azok az emberek, akik bizonytalanok önmagukban vagy félnek a sikerrel kapcsolatos elvárásoktól, szándékosan megnehezíthetik saját életüket azzal, hogy soha nem érkeznek időben a megbeszélésekre vagy rendezvényekre.
Egy másik gyakori ok a perfekcionizmus. A késő ember állandóan ellenőrzi, hogy minden tökéletes legyen, és emiatt késlekedhet. A maximalizmus ezen formája gyötrő lehet, hiszen folyamatos stressz alatt tartja az embert, aki állandóan úgy érzi, hogy különösen jól kell teljesítenie. A tökéletesség hajszolása miatt sokszor az illető már nem képes reális határidőket tartani.